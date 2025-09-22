樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
利用酵母類真菌從廢棄物中培養可食用塑料的技術進展
德國一家新創企業最近開發出了一種創新的方法，利用一種類酵母的黑色真菌將工業廢物轉化為高價值的可持續材料。這家名為 Biophelion 的生物科技新創公司，通過生物技術過程將富含碳的工業副產品轉化為可回收的平台化學品。這家公司位於耶拿（Jena），是由萊布尼茨自然產品研究與感染生物學所（Leibniz-HKI）創立的衍生公司。該公司的成立是受聯邦突破創新機構 SPRIND 組織的「循環生物製造挑戰」的啟發。
這一過程有潛力使化學行業實現去碳化，而化學行業被普遍認為是全球最污染的行業之一，負責約 5% 的全球 CO2 排放。Biophelion 的未來首席執行官拉拉·雷吉斯坦（Lara Regestein）表示：「SPRIND 給我們帶來了動力，包括內容、財務和戰略方面的支持。」這表明該公司在追求可持續技術上的決心。
這一創新過程利用了黑色酵母類真菌的卓越代謝靈活性，將工業廢物轉化為有價值的材料。黑色酵母類真菌的獨特之處在於它們能夠在許多極端、貧瘠或有毒的環境中生存。據報導，這種真菌能夠分解在生物乙醇生產、糖加工和造紙過程中產生的大量富含碳的廢料流。這樣一來，這一微生物就能將嵌入的碳轉化為有用的化合物，從而關閉碳循環，將污染轉變為生產。
根據 Biophelion 的說法，這種黑色酵母能夠從廢料中生產三種關鍵化合物，包括未來用於包裝的生物基聚酯、已在食品中使用的可食用聚合物普魯蘭（pullulan），以及仍在研究中的新型表面活性劑。與傳統化學過程通常需要高能量輸入並產生有害副產品的情況不同，這家新創公司的生物技術方法旨在實現清潔、高效和循環的生產。
目前，該新創公司並不僅僅專注於現有的應用，而是探索其材料的新用途。目前他們正在研究是否可以將普魯蘭用作 3D 打印材料。這意味著它可能取代在快速增長的增材製造領域中使用的石油基塑膠。從長遠來看，團隊設想可以利用普魯蘭生產 3D 打印的生物反應器，這將使真菌能夠生產最終產品及其自身的生產環境。另一方面，表面活性劑則是大規模生產並廣泛應用於清潔劑和洗碗液中，經常最終進入廢水並污染環境。因此，生物生產的、易於降解的替代品對於減少生態足跡是一個重要的貢獻。
Biophelion 的研發基地設在耶拿的 BioInstruments 中心，距離 Leibniz-HKI 不遠。這一地理位置使該公司能夠在擴大業務的同時，與該研究所進行緊密的科學合作。該所所長阿克塞爾·布拉克哈格（Axel Brakhage）博士在一份新聞稿中表示：「Leibniz-HKI 很高興能夠繼續陪伴和支持這兩位創始人。」他強調，團隊擁有卓越的科學專業知識，並在創建公司時展現了極大的勇氣。他表示，對於新任管理董事的未來發展，寄予了良好的祝願。
