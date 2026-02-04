利穎怡火速收身晒性感照 Bra Top騷湯碗胸

【on.cc東網專訊】前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV的節目主播工作。近日她在社交網分享性感照，先是穿上黑色套裝裙坐在毛毛椅上，展露女神霸氣，而壓軸登場的相片中，就見她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」，她留言：「一次大膽的嘗試，一場風格的實驗。」粉絲大表驚喜：「好Sexy，好索」。

擁有34C驕人身材的Joan接受訪問時，自言身材已不復未生時：「當然有走樣，因為我係開刀生BB，初期唔可以做太多運動住，所以都有驚過，只係我屋企冇工人姐姐，乜都係自己做，忙到連驚嘅時間都冇。」她又以過來人身份鼓勵分娩後的新手媽媽，指身材肥胖未必一定關脂肪事，可能只是水腫，她謂：「雖然我都有做機幫助消脂，但基本上隨住時間流逝，人又保持心情平靜，身體就可以慢慢回復，電視台啲幕後人員話我由1月頭到1月底都好似消咗好多腫。」

廣告 廣告

至於她跟無綫所拍攝的最後一齣劇集《非常檢控觀》終於播出，她就話仍然有拍劇癮，希望演戲能成為終身事業。再問成為人妻、人母後可會不再接拍性感戲？她說：「唔會，不過都要視乎劇情，個人覺得如果幫到個劇情係可以拍嘅。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】