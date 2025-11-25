張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
利舞台廣場外牆廣告牌起火 火勢達幾層樓｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門已派員灌救。
運輸署表示，因火警，勿地臣街的全線現已封閉。同時，耀華街的唯一行車線亦已封閉。現時上址交通繁忙。
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 22 小時前
消息：葵涌廣場班戟店一男子涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
81 歲婆婆墮入網戀騙局 錯信假冒軍人損失逾 500 萬元｜Yahoo
網上騙案持續出現，警方指近日一名 81 歲婆婆誤墮網上情緣騙案，遭騙取超過 500 萬元。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
旺角79歲老婦捱旅遊巴撞當場死亡 59歲男司機被捕(更新)
【18:55更新】警方表示，死者為一名79歲女途人，她頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。該名59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。 【17:30更新】今日(24日)下午3時48分，警方接獲報案，指一名老婦遭旅遊巴捲入車am730 ・ 20 小時前
被通緝「赴湯」台北拳館遭淋紅油 「實在耐人尋味」
日前被廉政公署通緝的「赴湯」湯偉雄，在台北的拳館今日（24 日）被淋紅油。湯偉雄表示，他與太太的財政狀況穩健，在台灣沒有與人結怨，今日事件剛巧在廉署公佈通緝令後數日內發生，「實在耐人尋味」。他說，暴力威嚇不會改變他的立場，且會堅定不移守護公義。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃大仙鳳德邨企圖謀殺案 48 歲父疑服老鼠藥後再餵 11 歲女 二人清醒送院｜Yahoo
黃大仙鳳德邨發生一宗企圖謀殺案，一名 48 歲男子懷疑飲混入老鼠藥的龍眼蜜，企圖輕生，再餵 11 歲女兒飲用。事主母親發現他嘔吐，遂揭發事件並報警，父女二人清醒送院。警方調查後將父親拘捕，案件暫列企圖謀殺，由黃大仙重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
東京足立區汽車撞途人 1 死 10 傷 司機棄車後被捕｜Yahoo
《日本放送協會》（NHK）報道，東京都足立區今日（24 日）中午發生汽車撞倒多名途人事件，11 人受傷，其中 1 名 80 多歲長者當場死亡，另外一名 20 多歲女子仍然昏迷。至於涉事的司機被指偷走一輛二手車，事發後一度逃脫，其後被警方以盜竊罪被捕。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 1 天前
廉署起訴港交所一名時任助理副總裁涉收賄15萬元
【Now新聞台】港交所一名時任助理副總裁涉嫌貪污收賄15萬元，被廉署起訴。 38歲被告譚卓彥被控兩項公職人員接受利益罪，他涉於去年6月及12月任職港交所上市部資訊科技組前助理副總裁期間，接受38歲男子周子剛兩筆共15萬元賄款，然後披露從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。而周子剛與另一名男子鄧慶俞，就涉於今年3月4日就懷疑涉及內幕交易的刑事調查中，意圖妨礙司法公正，案件周二在東區裁判法院提訊。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
尼日利亞大規模綁架事件 逾 300 師生被槍手擄走 50 名兒童成功逃脫︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尼日利亞一間天主教學校上週五（21 日）發生大規模綁架事件，共 315 名兒童被槍手擄走，當中 50 名兒童現已逃脫與家人團聚。當地正由軍方主導，展開大規模搜救行動，追尋餘下 265 名失蹤兒童及 12 名老師的下落。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
旺角洗衣街旅遊巴撞斃過路婆婆
【Now新聞台】一名婆婆下午在旺角洗衣街被一輛旅遊巴撞倒，當場死亡，司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。 警員用帳篷覆蓋死者遺體。涉事旅遊巴停在亞皆老街，59歲司機在車上協助調查，之後帶返警署。下午三時許，一輛旅遊巴沿旺角洗衣街行駛，去到近亞皆老街交界時，撞倒一名拖著一堆紙皮橫過馬路的79歲婆婆，她被捲入車底重傷昏迷，救護員到場，證實死亡，毋須送院。警方正調查意外原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜AIA嘉年華/中環冬日小鎮/大館12米高聖誕樹
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
廉署就內幕交易案起訴前港交所員工 指控其受賄
【彭博】— 根據香港廉政公署的公告，前香港交易所員工譚卓彥捲入一起內幕交易案，被控貪污受賄。Bloomberg ・ 18 小時前
銅鑼灣利舞臺廣場外牆裝飾物起火 驚動多人報案
【on.cc東網專訊】銅鑼灣發生火警。今午(25日)12時53分，勿地臣街利舞臺廣場外牆一幅樓高3層的巨型仿植物的裝飾物，突然起冒煙，火勢十分猛烈，驚動多名途人報案。消防員接報到場，派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，救援人員將火撲熄，起火原因有待了解。on.cc 東網 ・ 52 分鐘前
羅湖管制站偷運貓隻入境 56歲女遊客涉非法進口動物被捕
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(23日)在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口貓，估計市值約2萬元。<br/> <br/>海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓on.cc 東網 ・ 1 天前
元朗2共同業主未遵守清拆令 判罰款逾5.3萬元
【on.cc東網專訊】元朗兩名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，上周五(21日)在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共53,580元，當中33,580元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 1 天前
廉署起訴港交所(00388.HK)前上市部職員涉嫌收賄披露機密資料
廉政公署上周五(21日)落案起訴一名港交所(00388.HK)前助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料。另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，涉及廉署及證監會有關內幕交易的刑事調查。相關貪污調查仍在繼續進行，廉署不排除採取進一步執法行動或檢控其他涉案人士。 港交所上市部資訊科技組前助理副總裁譚卓彥，被控兩項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。同案被告周子剛及鄧慶俞，同被控一項妨礙司法公正罪名，違反普通法。三人已獲廉署准予保釋，案件今日(25日)在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。 廉署早前接獲證監會轉介牽涉內幕交易的貪污投訴而展開聯合調查。廉署調查發現，案發時譚卓彥因工作需要而獲授權取閱港交所相關的電郵，而他涉嫌於去年6月及12月，從周子剛接受兩筆賄款共15萬元，以向周子剛披露他從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。 周子剛及鄧慶俞則涉嫌於今年3月4日，就周子剛懷疑涉及內幕交易的刑事調查中作出一系列意圖妨礙司法公正的行為，當中包括周子剛涉嫌指示鄧慶俞保管共約390萬元現金、兩隻總值逾100萬元的手錶及一部手AASTOCKS ・ 5 小時前