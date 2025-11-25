Alo Yoga官網全網7折
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。
及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。
其他人也在看
銅鑼灣利舞臺廣場外牆裝飾物起火 驚動多人報案
【on.cc東網專訊】銅鑼灣發生火警。今午(25日)12時53分，勿地臣街利舞臺廣場外牆一幅樓高3層的巨型仿植物的裝飾物，突然起火冒煙，火勢十分猛烈，驚動多名途人報案。消防員接報到場，架起雲梯派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，救援人員將火撲熄，起火on.cc 東網 ・ 4 小時前
乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時
國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
利舞臺廣場外牆飾物起火 無人受傷
【Now新聞台】銅鑼灣利舞臺廣場外牆廣告牌起火，無人受傷。 消防員架起雲梯開喉灌救，外牆一列廣告牌嚴重焚毀。中午近一時，警方接獲多人報案指利舞臺廣場有廣告牌起火，消防接報到場，約45分鐘後將火救熄，事件中無人受傷，起火原因有待調查。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】啟德體育園主場館18日（本周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
39歲樂瞳變浮腫圓潤 手臂贅肉鬆弛 身形發福令網民直指認唔出
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館 4 日招待萬六人 盲盒 Threads 大熱黑貓炒至 $900 團隊補貨中︱Yahoo
故宮表示，由展覽 11 月 20 日公眾開放起，館方過去 4 日共接待了逾 16,000 名觀眾。為了應付人流，展廳昨日特別延長開放至晚上 8 時。Yahoo新聞 ・ 2 天前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
高市早苗今早與特朗普通電話 交換印太地區局勢意見 有談及昨晚「習特通話」｜Yahoo
《日本放送協會》（NHK）報道，日本首相高市早苗今早（25 日）表示，上午與美國總統特朗普通電話。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
習近平主動致電特朗普通話 1 小時 強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分｜Yahoo
國家主席習近平周一（24 日）主動致電美國總統特朗普。內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 3 小時前
維多利亞教育機構原定辦日本親子交流團 因港府旅遊警示 決定將地點更改為四川成都︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】維多利亞教育機構原定於 2026 年 4 月 6 日至 4 月 10 日復活節假期期間，舉辦一年一度的親子海外交流團，目的地為日本東京，但今日（24 日）則宣布改為中國四川成都。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
香港單車節周日燃動全城 報名創新高 凌晨1時起封路
香港年度盛事「新鴻基地產香港單車節」於周日(30日)舉行，今屆續有踩上「四隧三橋」的50公里組及「二隧二橋」的32公里組賽事外，亦有免費開放的嘉年華。旅遊發展局表示，今年有逾6千人報名，是歷來最多人參與。當局提醒，當日凌晨1時起，新界南、九龍西及尖沙咀多處將分階段實施臨時封路安排。 今屆賽事各組均由尖東梳士巴利道am730 ・ 13 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜ 三位主持分享爆喊時刻 193爆笑回應會在花姐面前喊的原因
主持們以「男人眼淚大升值」為主題，探討從過去「男兒流血不流淚」的傳統，到現今男性利用眼淚表達情感的現象。主持們普遍傾向於在另一半面前隱藏自己脆弱的一面。193更直言在伴侶面前哭泣很懦弱：「通常男人係要保護女士架嘛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 10 小時前