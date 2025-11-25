利舞臺廣場外牆火警 人造草皮冒煙起火無人傷

【Now Sports】葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度將可出戰世界盃決賽周首場比賽，這是由於國際足協宣佈，他的停賽令得到「緩刑」。國際足協發出聲明指：「根據FIFA紀律守則第27條，剩餘兩場禁賽在一年的緩刑期內獲暫緩。」不過聲明又指，若然基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在緩刑「守行為」期間再犯類似違規行為，緩刑即時被自動撤銷，而需要執行剩餘的兩場停賽。」40歲的C朗於本月世界盃外圍賽葡萄牙作客愛爾蘭之戰，因為向敵將達拉奧沙批踭被逐，該仗葡軍負0:2，而那亦是C朗226場國際賽首度被球證以紅牌驅逐出場。他被罰停賽3場，第1場已在球隊對阿美尼亞時執行，如今另外兩場亦獲「緩刑」。葡萄牙在F組最終以6戰得13分首名晉級。

now.com 體育 ・ 6 小時前