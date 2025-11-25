小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
利舞臺廣場外牆火警 人造草皮冒煙起火無人傷
銅鑼灣利舞臺廣場外牆廣告牌昨發生火警，無人受傷。事發昨午近1時，廣場外牆一幅人造草皮突然冒煙起火，火勢猛烈、火焰沖天。消防出動1條喉及1隊煙帽隊灌救，約40分鐘後將火救熄。
警方正調查原因，有消息指，火警前有一名男子在外牆人造草皮上按壓煙頭，風高物燥，或導致火警。火警期間，商場內部分店舖一度暫停營業。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/利舞臺廣場外牆火警-人造草皮冒煙起火無人傷/622161?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
石硤尾邨兩少年慶生後突遭斬傷 升降機血跡斑斑 疑兇在逃｜Yahoo
石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑，二人身中多傷，需接受手術。警方正調查事發原因，疑兇仍然在逃。Yahoo新聞 ・ 48 分鐘前
劉馬車涉火鍋店襲擊網紅葉子健及Starbucks非禮女子 判囚4個月
案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。今日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。 被告am730 ・ 18 小時前
葵涌廣場班戟店「鳩戟」被搜查 涉店舖社交平台發煽動貼文及協助罪犯 兩男女被捕 (更新)
社交平台Threads有網民發帖，指葵涌廣場二樓的梳乎厘班戟店「鳩戟」，周一（24日）遭大批警員調查，當中包括多名便衣人員。發帖者指：「佢哋好似搜緊間鋪！我仲見到鳩戟有個男職員俾便衣捉住！」，另有目擊網民稱「望住個職員比人帶走」。現場照片可見，有軍裝警圍封店舖，多名便衣警於店內調查。 消息指被捕男子為「鳩戟」東主am730 ・ 19 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
6美元飆到320美元！關鍵稀土「釔」被中國掐住 全球面臨斷鏈危機
廣泛應用於軍工、航太及半導體等關鍵產業的稀土元素氧化釔，近期因供應極度緊張，價格出現前所未有的暴漲，震驚全球市場。鉅亨網 ・ 20 小時前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
啟德體育園主場館18日（上周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
一男一女涉煽動被國安處拘捕 消息指涉葵涌廣場小食店
【Now新聞台】一男一女涉嫌煽動和協助罪犯等罪被國安處拘捕。據了解，他們是葵涌廣場一間小食店的東主及其女友。涉事小食店在兩人被捕後，沒有營業。警方國安處周一採取拘捕行動，又在兩人的葵涌住所搜獲小量懷疑大麻，兩名被告涉嫌違反煽動罪、協助罪犯和管有危險藥物罪。據了解，男被告是店舖東主，在店舖社交平台發布號召武裝革命片段，倡議港人成立海外臨時政府，並展示港獨意味旗幟和標語。消息指，男被告曾以日薪方式，聘請早前被控煽惑暴動罪的2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂，在店舖擔任「一日店主」數天，之後給予約10萬元薪酬；亦有消息指，另一間九龍城食店東主懷疑涉案被警方帶走調查。煽動罪一經定罪，最高可判監7年；協助罪犯罪最高刑罰是監禁10年。 #要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
講述示威青年疑遭警方重創 法國電影節《137 號檔案》放映前五小時取消
繼《陌路兄弟》後，香港法國電影節再有電影取消放映。主辦單位在社交平台今午（25 日）公佈，原定於今晚放映的《137 號檔案》臨時取消，沒有解釋原因。這部電影曾在今年內地舉行的電影節放映，講述一名青年在巴黎示威期間受傷，警方內部調查是否涉及警員不當行為。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
劉馬車涉襲擊及非禮判囚 4 個月｜港出口飆 17.5% 勝預期｜鄭伊健東京演唱會因「不可抗力」取消｜11 月 26 日・Yahoo 早報
案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。昨日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
C朗停賽獲「緩刑」 世盃首戰可落場
【Now Sports】葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度將可出戰世界盃決賽周首場比賽，這是由於國際足協宣佈，他的停賽令得到「緩刑」。國際足協發出聲明指：「根據FIFA紀律守則第27條，剩餘兩場禁賽在一年的緩刑期內獲暫緩。」不過聲明又指，若然基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在緩刑「守行為」期間再犯類似違規行為，緩刑即時被自動撤銷，而需要執行剩餘的兩場停賽。」40歲的C朗於本月世界盃外圍賽葡萄牙作客愛爾蘭之戰，因為向敵將達拉奧沙批踭被逐，該仗葡軍負0:2，而那亦是C朗226場國際賽首度被球證以紅牌驅逐出場。他被罰停賽3場，第1場已在球隊對阿美尼亞時執行，如今另外兩場亦獲「緩刑」。葡萄牙在F組最終以6戰得13分首名晉級。now.com 體育 ・ 6 小時前
納米樓重創 樓價平過車位 緹岸開放式175萬沽出 比車位平2.8%
樓市調整未完，昔日市況火熱時備受追捧的上車盤及「納米樓」淪為重災區，造價級級下試。部分屋苑細單位樓價不僅跌穿200萬元關口，更出現「住宅車位價」怪現象，個別成交價甚至低於同屋苑私家車位。屯門「龍床盤」緹岸今年錄得至少7宗低於200萬元成交，其中有開放式單位僅以175萬元易手，身價竟較同屋苑車位低約3%。樓價從高位顯著回落，部分屋苑細單位跌幅超越車位，令住宅與車位的造價差距大幅收窄。其中近年頻錄蝕讓的緹岸，今年暫錄得至少7宗造價介乎175萬至198萬元的成交，當中有2伙售價更平過同年易手的同屋苑車位。最具指標性的成交為緹岸2期3A座中層P室，實用面積223平方呎，屬開放式間隔，今年3月以175萬元沽出。翻查資料，該單位2020年一手買入價為430萬元，原業主持貨約4年，帳面勁蝕59.3%。對比屋苑車位成交，緹岸今年共錄得4宗私家車位買賣，價錢介乎150萬及180萬元。其中2期一個單號及一個雙號車位，均於10月以180萬元售出。換言之，上述住宅單位造價較車位低5萬元或2.8%，出現「樓價平過車位」的極端情況。同區滿名山亦現類似情況，屋苑滿庭6座低層B室開放式戶，實用面積308平方呎，今年728Hse.com ・ 1 天前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示
中日關係近期急轉直下，旅遊市場首當其衝。中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程。綜合澎湃新聞及觀察者網報道，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
大埔八號花園2房議價後以$318萬沽出 單位期內升值109.2% (另有本日最新成交)
大埔八號花園2房議價後以$318萬沽出 單位期內升值109.2% 中原地產-黃達雄經理表示，成交單位為大埔八號花園2座低層G室，單位實用面積333平方呎，建築面積403平方呎，2房間隔，早前叫價約$330萬，議價後以$318萬沽出，實用面積平均呎價約$9,550。 據了解，新買家早前賣出原有物業轉為租樓，近期見樓市開始見底回升，決定重新入市，見屋苑價錢合預算，單位間隔合用，即決定購入單位自住。據了解，原業主於1997年以$152萬購入上址，持貨28年，現轉手賬面獲利$166萬離場，單位期內升值109.2%。 延伸閱讀: 八號花園 大埔 大圍金獅花園2房議價後以$390萬獲承接 單位期內升值92.1% 中原地產-莊鈞雄經理表示，日前促成大圍金獅花園2期B座中層06室，單位實用面積336平方呎，建築面積530平方呎，2房間隔，議價後以$390萬獲承接，實用面積平均呎價$11,607。 據了解，新買家為外區投資者，見屋苑交通方便，加上單位價錢合理，即承接單位收租，單位市值月租約$1.35萬水平，買家料可享逾4厘租金回報。據了解，原業主於2011年以約$203萬購入單位，持貨約14年，是次易手28Hse.com ・ 18 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 1 天前