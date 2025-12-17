利華宣佈自首次公開發售以來第七次收購事項，持續擴張全球服裝供應鏈領域上的集團版圖

Active Apparel Group 增強利華運動服飾業務的發展實力

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 利華控股集團（香港交易所：1346，「利華」）已透過資產收購協議收購Active Apparel Group（「AAG」）的指定資產。是項交易代表著利華自二零一九年首次公開發售以來第七次收購事項，並增強利華在運動服飾上的專業知識。



Active Apparel Group為發展成熟的服裝專家，在服務專貴環球品牌方面積累38年豐富經驗，並擁有運動服飾、戶外服飾及游泳服飾領域的深厚知識。AAG的運動服飾業務在服裝行業內發展最為迅速，能與利華現有時裝業務的優勢互補。AAG的產品複雜性及客戶層次亦與利華的高端定位相符，推動其他產品類別的交叉銷售機會，並提高營運槓桿。



利華在運動服飾及功能性服飾領域上已奠下雄厚根基，服務多個領先環球品牌，例如始祖鳥、哥倫比亞運動服裝公司、Helly Hansen、Spanx、Skims及J.Lindeberg，亦與Alexander Wang、Theory、Todd Snyder及其他一眾高端當代品牌合作，業務同時涉獵數位原生品牌，例如Bonobos及Ministry of Supply。



Active Apparel Group為Greyson、Johnnie-O、Sun Day Red、Boggi及Bandit Running等領先技術與時尚服飾品牌的生產合作夥伴。



隨著美國市場受到關稅衝擊，歐洲仍深陷戰爭泥潭，二零二五年為服裝行業最困難的一年。鑒於二零二六年關稅引發美國經濟衰退的風險日益增加，本集團已將更多精力專注於尋求非有機增長上。



「逆境是最佳的買進時機」，利華執行主席司徒志仁先生表示：「是次交易可增強我們在運動服飾方面的專業知識，使我們能在更廣泛的產品類別範疇內為客戶締造更高價值。」



如欲了解更多詳情，請查閱：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1217/2025121701297_c.pdf



有關利華

利華於香港聯交所上市（香港交易所：1346），為全球領先服裝生產平台，服務Alexander Wang、Theory、Todd Snyder及Aimé Leon Dore等高端當代及設計師品牌，以及始祖鳥、哥倫比亞運動服裝公司、Helly Hansen、Spanx、Skims及J.Lindeberg等運動及功能性服裝品牌，業務亦涉獵數位原生品牌如Bonobos及Ministry of Supply。



我們的供應鏈解決方案涵蓋時裝設計、原型開發、原料採購、生產、品質控制及物流。我們創新、模組化的多國平台能高效處理多樣化、小批量訂單，有效降低庫存過剩與缺貨問題。此靈活的運作模式奠基於數十年以來與全球最優質且最講究的品牌合作而積累的豐富技術知識。我們透過遍佈越南、中國、柬埔寨、印尼、孟加拉、斯里蘭卡及印度七個國家、逾100家工廠的網絡，為超過150個品牌提供生產支持。作為獲認證的B Corp，利華始終致力於服裝生產領域上成為環境、社會及管治領導者。



