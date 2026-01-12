焦點

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效

Yahoo Tech HK

到底邊個想入我帳戶？Instagram 密碼重設電郵大爆發，官方：無資料外洩

有人發現多達 1,750 萬個 IG 帳戶資料在暗網兜售。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
到底邊個想入我帳戶？Instagram 密碼重設電郵大爆發，官方：無資料外洩
到底邊個想入我帳戶？Instagram 密碼重設電郵大爆發，官方：無資料外洩

最近不少 Instagram 用戶表示，無緣無故收到多封重設密碼電郵，擔心帳戶被人入侵。 網路安全公司 Malwarebytes 早前宣稱，發現多達 1,750 萬個 IG 帳戶資料在暗網兜售，其中包括用家名稱、住址、電話、電郵等「敏感個人資訊」。 該公司在向客戶發出的電郵中透露，是在例行暗網掃描時發現相關資料庫，懷疑與 2024 年一次 Instagram API 外洩事件有關。

​Instagram：有人濫用功能發重設電郵，但「無資料外洩」

面對外界質疑，Instagram 在 X 發文否認系統被黑，強調並無出現資料外洩。官方解釋，近期的確有出現問題，容許「外部人士」為部分用家觸發密碼重設電郵。不過目前相關漏洞已被修復，而且「系統並無被入侵，用家帳戶仍然安全」，官方亦告知用家可以直接忽略這些重設密碼電郵。

暗網現 Instagram 資料集，專家憂釣魚攻擊及帳戶被盜

Malwarebytes 指出，今次被發現的資料庫已在暗網出售，黑客可利用這些個資冒充品牌或官方，配合電郵或短訊發動釣魚攻擊，欺騙用家交出登入憑證。有安全專家提醒，配合近期大量「看似官方」的 Instagram 密碼重設通知，騙徒有機會混水摸魚，以假冒登入頁或釣魚連結誘導用家輸入密碼，甚至進一步盜取帳戶或其他服務的登入資料。

Meta 曾多次捲入私隱風波，兩階段驗證建議開啟

雖然 Instagram 強調今次事件並非傳統意義資料外洩，但母公司 Meta 過去已多次因處理用戶資料不當，在歐洲面對天價罰款及嚴厲監管。 資安界建議，用戶即使未見帳戶異常，亦應盡快更改 Instagram 密碼，並啟用兩階段驗證，減低帳戶被盜風險。 同時，用戶可透過 Meta 的「帳戶中心」（Accounts Center）查看有哪些裝置曾登入帳戶，如見不明裝置應立即登出並更改密碼。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

KK園電騙末日？ 日本NTT成功開發AI偵測詐騙來電 準確率95%

KK園電騙末日？ 日本NTT成功開發AI偵測詐騙來電 準確率95%

日前有「電騙之王」之稱、重大跨境賭詐犯罪集團頭目、太子集團創始人陳志遭由柬埔寨遣返北京，案件正在進一步偵辦。不過要堵截「KK園」式電騙，可能最終還是得靠技術革新，在詐騙電話同樣嚴重的日本，據報NNT Docomo已開發出新AI系統，能夠封鎖疑似詐騙電話號碼，目前已進入內部測試階段

Yahoo財經 ・ 23 小時前
快改 IG 密碼！據報約有 1,750 萬名 Instagram 用戶的敏感個人資料遭外洩

快改 IG 密碼！據報約有 1,750 萬名 Instagram 用戶的敏感個人資料遭外洩

防毒軟件公司 Malwarebytes 證實，約有 1,750 萬名 Instagram 用戶的使用者名稱、部份實體地址、電話號碼、電子郵件地址等遭外洩。

Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Gen-Z 怕孤獨死？內地爆紅「死了麼」 app 下載量暴升 200 倍，千元成本、估值衝千萬

Gen-Z 怕孤獨死？內地爆紅「死了麼」 app 下載量暴升 200 倍，千元成本、估值衝千萬

在 2026 年初的科技圈，一款名為「死了麼」的 App 以黑馬之姿引爆網絡。這款由 3 名 95 後開發者僅以 1,000 多元人民幣成本、耗時一個月製作的工具，在 48 小時內下載量激增 200 倍，成功登頂中國 Apple App Store 付費榜。

Yahoo Tech HK ・ 42 分鐘前
國家網信辦起草新規禁止 APP 偷聽偷拍

國家網信辦起草新規禁止 APP 偷聽偷拍

國家互聯網信息辦公室就《互聯網應用程序個人信息收集使用規定(徵求意見稿）》向社會徵求意見，2月9日截止。徵求意見稿提出，互聯網應用程序應當只在用戶主動選擇使用拍照、發送語音、錄音錄像等功能時調用相機、麥克風權限，不得在用戶停止使用相關功能或者無關場景調用相機、麥克風權限。

infocast ・ 1 天前
【大家樂】PayMe送$40減$4優惠 即睇指定日子

【大家樂】PayMe送$40減$4優惠 即睇指定日子

大家樂同 PayMe 攜手送上超值優惠，今個1月逢星期一，只要喺PayMe App搶券即可享大家樂美食$40減$4優惠！

YAHOO著數 ・ 22 小時前

中國擬加強對互聯網個人信息收集使用活動的監管

【彭博】-- 中國發布關於互聯網應用程式個人信息收集使用規定的徵求意見稿，這是該國為保障互聯網用戶權益並提升透明度所做的努力之一。國家互聯網信息辦公室周六發布聲明稱，互聯網應用程式收集使用個人信息應當充分告知收集使用規則，並取得個人信息主體同意，遵循合法、正當、必要和誠信原則。公眾對該徵求意見稿提供意見反饋的截止時間為2月9日。規定草案稱，互聯網應用程式、軟件開發工具包運營者分別對所運營的互聯網應用程式、軟件開發工具包個人信息收集使用活動及安全保護承擔主體責任。關鍵要求包括提供精細化授權模式選項、禁止非必要或未經授權的數據收集，以及嚴格落實未成年人個人信息和生物識別信息的保護要求。根據草案，互聯網應用程式應當僅在用戶主動選擇使用拍照、發送語音、錄音錄像等功能時調用相機、麥克風權限，不得在用戶停止使用相關功能或者無關場景調用相機、麥克風權限。原文標題China Tightens Oversight of Personal Data Gathering on InternetMore stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 1 天前
〈CES 2026〉搶攻Wi-Fi 8！聯發科、博通、高通、英特爾推動次世代無線技術

〈CES 2026〉搶攻Wi-Fi 8！聯發科、博通、高通、英特爾推動次世代無線技術

在 CES 2026，聯發科、博通、華碩、高通與英特爾展示 Wi-Fi 8 解決方案，提前布局晶片、終端與工業應用。Wi-Fi 8 聚焦高可靠性、低延遲與高密度連線，為 AR/VR、雲遊戲與智慧工廠提供新一代無線通訊保障。

鉅亨網 ・ 22 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播

「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播

有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」

Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解

網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解

內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。

am730 ・ 15 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體

不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體

騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊　一女星片酬係林峯8倍

《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊　一女星片酬係林峯8倍

電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
特朗普倡減信用卡利息　為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技

特朗普倡減信用卡利息　為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技

特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。

Yahoo財經 ・ 1 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資

特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資

Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...

BBC News 中文 ・ 19 小時前
阮德鏘驚爆離婚　感激前妻包容：好聚好散

阮德鏘驚爆離婚　感激前妻包容：好聚好散

粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕的兒子阮德鏘（Johnson），與女演員林司敏因合作電影《天生愛情狂》撻着，並於2018年拉埋天窗，同年誕下女兒「懂事長」阮婧恆，一家三口人前人後溫馨滿載。今日（11日）毫無預警下他透過社交平台發長文，透露已於去年離婚，並感謝前妻林司敏的包容，雙方好聚好散。阮德鏘留言：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈，感謝妳對我作岀了最後的包容。希望這遲來的宣布，沒有讓妳的新生活做成太大影響，相知相識，好聚好散！」

東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）

【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）

「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治　妻子情況危殆　消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治　妻子情況危殆　消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤　疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘

華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤　疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘

【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。

on.cc 東網 ・ 1 天前
Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈

Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈

Jellycat 2026 早春系列療癒來襲，1 月 13 日正式上架！最新的向日葵熊熊（Bartholomew Bear Daffodil Outfit）可愛度爆燈，圓潤熊身配大朵黃色向日葵頭飾，陽光笑容暖進心坎！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
大師冇點你│恒生私有化後續影響（李聲揚）

大師冇點你│恒生私有化後續影響（李聲揚）

有匯控股東投訴點解要「包底」恒生，呢個真係奇。恒生一直係附屬公司，帳目併入匯控，邊有包底一回事？至於有人幻想私有化後壞帳可以「收埋」，更加離譜。

Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
特朗普下令研擬「入侵格陵蘭」計畫遭軍方反對

特朗普下令研擬「入侵格陵蘭」計畫遭軍方反對

美國總統特朗普已下令特種部隊研擬「入侵格陵蘭」的作戰計畫，但此舉在美國軍方內部遭到強烈反對。與此同時，歐洲國家對美國可能升高對格陵蘭的施壓深感憂慮，不僅著手研擬北約（NATO）應變方案，歐盟也同步準備針對美國企業的制裁備案。

鉅亨網 ・ 6 小時前