到會推介2025｜10間中秋到會套餐精選！人均低至$140+免運費 中西日美食/特色漢堡/經典手工菜

中秋佳節將至，闔家團圓、好友歡聚的時刻，除了月餅，總少不了一桌豐盛美食。不想埋首廚房錯過賞月時光？一份合心意的到會套餐，正是節日歡愉的最佳助攻。無論是戶外賞月派對、室內家庭聚餐，還是公司團體活動，以下精選的10間到會都能帶來驚喜：從高級精緻料理到充滿街頭風味的港式小食，從酸辣開胃的泰式風味到肉香四溢的漢堡盛宴，應有盡有；套餐兼顧2人小聚到數十人宴會的不同需求，人均最低僅$140，性價比十足！
1. La Casa Burger & Pasta：特色漢堡配意粉 迷你精緻滋味多
「La Casa」在西班牙文中意為「家」，這家位於上環地舖的人氣漢堡店，正以「家的味道」為理念，用高級食材打造地道美味。主打的漢堡系列由廚師團隊精心研發配料與醬汁，每款都暗藏巧思：招牌西冷黑松露水牛芝士漢堡選用鬆化帶咬口的高質西冷，搭配酥香芝士與濃郁黑松露，層次豐富；烤雞四川麻辣漢堡則以刺激辣味挑戰味蕾，適合嗜辣者；另有烤大啡菇漢堡、黑毛豬比爾芝士漢堡等選擇，滿足不同偏好。套餐選擇靈活，最迷你的2人漢堡意粉套餐折後僅$160，4人迷你漢堡套餐售$349，12人到會套餐也只需$1215，性價比頗高。套餐包括多款迷你漢堡，每個直徑約2.5吋，小巧的骰；還搭配雞肉麻辣青醬意粉、黑松露惹菌意粉等主食，部份套餐可自選沙律，如車厘茄青瓜芝士沙律及小食如原味雞翼、日式炸雞等。所有套餐享獨家9折，單點菜式享95折；港島、九龍、葵青區（偏遠地區除外）可免運費地面交收，港島、九龍地區單點消費滿$1500同樣免運。
2人漢堡意粉套餐
優惠價：$160｜
原價：$178
4人迷你漢堡套餐
優惠價：$349｜
原價：$388
12人迷你漢堡到會套餐
優惠價：$1215｜
原價：$1350
2. 到會小伙伴：港式泰式小食匯 手工菜式宴客佳
光聽名字就充滿親切感的「到會小伙伴」，主打各式派對美食，僅雞翼就有三款經典選擇，包括牛油蜜糖雞中翼、港式經典瑞士雞翼、秘製醉雞翼；港式地道小食也不缺席，港式三寶（辣味魚蛋、豬皮、蘿蔔）還原街頭滋味，泰式風味同樣亮眼，包括泰式豬肉碎生菜包、原隻切件的泰式滷水豬手、香燒豬頸肉配泰式魚露青檸汁，泰式酸辣無骨鳳爪、椰香沙嗲燒雞扒拼薯角則融合酸辣與椰香，異國風情濃郁。宴客想升級層次，可選擇一系列手工菜，如酥皮焗威靈頓牛柳、寶雲蘇焗羊鞍等！套餐按人數定制，4人至60人份均有，全部享9折優惠！
4-5人滋味到會套餐
優惠價：$835.3｜
原價：$928
6-8人滋味到會套餐
優惠價：$1152｜
原價：$1280
12-15人分享歡聚到會套餐
優惠價：$2905.2｜
原價：$3228
30人自選到會套餐
優惠價：$4491｜
原價：$4990
50人自選到會套餐
優惠價：$7515｜
原價：$8350
3. HABITU：高質西式盛宴 商務首選
HABITU到會雖非最平，卻絕對高質，套餐由8人至20人不等，菜式涵蓋店家常規經典款。沙律和前菜有羽衣甘藍芝麻醬沙律、薯仔煙肉沙律、松露奶油法式千層馬鈴薯餅、巴塞墨西哥雞肉薄餅等；主菜更精彩，包括烤厚切豬柳扒、焗谷飼雞、美國肉眼扒及蜜糖香烤三文魚配蜂蜜橘子汁等；另有多款意粉及飯類選擇，款款均為商務級水準！
8-10人經典Classico Set到會套餐
優惠價：$3123.6｜
原價：$3288
8-10人高級Luxury Set到會套餐
優惠價：$3503.6｜
原價：$3688
20人珍寶Party Set到會套餐
優惠價：$7113.6｜
原價：$7488
4. 到會家Cateraway：國際美食匯聚 三重優惠享免運
到會家單點美食超過70款，涵蓋西式、中式、泰式、日式，套餐由10人至110人豪華盛宴均有。10-12人超驚喜到會套餐包含沙律、凍盤、炸物、西式餐湯、主菜、主食、pizza、肉類分享盒及甜品等，款式多變令派對更添精彩！值得一提的是，到會家不乏特色驚喜美食，例如法式田螺焗薯蓉、威靈頓牛柳、芝士焗波士頓龍蝦、脆皮德國鹹豬手、紅酒燴牛麵及波士頓龍蝦西班牙海鮮燴飯等，款款都是經典名菜！Klook更有三重優惠，除9折外，每單消費滿$1800即贈送秘製原隻海南雞，相當抵食！
王牌10至12人套餐
優惠價：$1488｜
原價：$1653
人氣20至24人套餐
優惠價：$2588｜
原價：$2876
必選50至55人套餐
優惠價：$7288｜
原價：$8098
豪華100至110人套餐
優惠價：$14688｜
原價：$16320
5. Food Expression：星馬泰風味濃郁 酸辣過癮暖身湯
Food Expression到會主打一系列星馬泰美食，由無骨鳳爪配沙律、泰式炸蝦餅、香茅魚餅，到絲網鳳尾蝦及泰式香蘭葉包雞都有，愛吃辛辣的更不能錯過招牌印尼巴東香辣牛肉；一眾女士更可以選擇招牌藥膳肉骨茶煲暖暖身！精選星馬套餐由6人至34人都有，全港各區送貨最低消費為$1000 ，消費滿$1500可享免費送貨，不過只限地面交收。
自選6-8人星馬美食到會套餐
優惠價：$1767｜
原價：$2079
10-12人星馬美食到會套餐
優惠價：$2221｜
原價：$2613
20-24人 Party 星馬美食到會套餐
優惠價：$3171｜
原價：$3731
6. Bistro Bistro Catering：環球美食主題套餐 一口體驗
Bistro Bistro Catering的菜單超過100多款美食選擇，包括了世界各地特色佳餚，來自日、泰、韓的獨特甜酸苦辣都能品嘗到！最特別的是店家以不同派對主題設計套餐，如星級船河套餐就包括了金巴利梅干鵝肝醬多士、黑松露白菌酥皮撻、煙鴨胸芒果沙沙、越式豬肉串等，惹味又氣派的美食組合；又或是派對一口小食套餐，包括了煙三文魚大蝦卷、迷你招牌牛肉漢堡、及泰式魚餅，方便一口一件，小朋友生日派對就最適合不過！為了響應環保，Bistro Bistro Catering並不主動提供餐具，如有需要餐具、食物夾、紙杯或紙碟等，請落單時另外備注，對地球多一份貼心！
10-12人星級船河套餐
優惠價：$2356｜
原價：$2480
20-24人派對一口小食船河套餐
優惠價：$3496｜
原價：$3680
7. Seamart鮮物：中西日美食融合 港島免運送沙律
Seamart鮮物的中西日式美食逾90款，按人數分量決定萬千變化的組合，套餐由六人起，也有不同主題，如10至12人的烤雞到會套餐就包括了經典原隻烤焗雞，六至八人的煙燻系列自選到會套餐，包括了煙燻牛板腱、煙燻比目魚柳及煙燻羊肩等！最低消費為$700 ，全港各區都送貨，但只有港島區地面交收可以免運費，每單消費更贈送時令沙律一份。
6-8人西式滋味到會套餐
優惠價：$1188
10-12人烤雞到會套餐
優惠價：$2288
6-8人煙燻系列自選到會套餐
優惠價：$1288
8. Mr.Mix半唐番到會：玩味美食名稱 多國菜式創意足
Mr.Mix半唐番到會主打多國美食，食物種類繁多，而且食物名稱有點搞笑，例如4至5人小型升級到會套餐中就包括了「樂觀地悲觀燒春雞」， 20人份派對套餐，就包括了「夢想小食拼盤」，為千篇一律的派對美食增添一份玩味！另外大力推介荔枝咕嚕雞球，甜甜酸酸的味道開胃又惹味，必點！到會服務最低消費$600，滿指定金額更可享免運費優惠！
20人份派對到會套餐
優惠價： $3124 ｜
原價： $3388
4至5人小型星級到會套餐
優惠價： $808 ｜
原價： $950
6人德國鹹豬手都會套餐
優惠價： $1043 ｜
原價： $1198
9. Kitchen AO：創意fusion菜式 懷舊與創新並存
他們帶來精緻的多國菜式到會，也有不少經典懷舊美食，例如懷舊芝麻蝦滑多士、上海古早炸饅頭等；也有不少創意配搭美味，包括芝士腐乳卡邦尼長通粉、照燒魷魚香橙紅酒醋沙律、白色龍蝦汁燴蛋餃及芝士肉鬆海鮮牛角酥，又或是黑松露墨魚滑炸雲吞等，食材組合有創意，味道層次複雜，對食味有要求的朋友絕對不能錯過！
自選5-6人美食派對套餐
優惠價： $1249｜
原價： $1388
自選12至16人美食派對套餐
優惠價： $2698 ｜
原價： $2998
自選26至30人美食派對套餐
優惠價： $4669 ｜
原價： $5188
10. 環球美食到會：經典港味小食 沙律海鮮齊聚首
這間環球美食到會美食選擇眾多，也有不少經典款式，例如派對必備的凱撒沙律、煙三文魚沙律，以及日式炸海鮮拼盤，再加上鍾意地道特色的黃金脆魚皮、港式咖喱魚蛋、港式牛肉球，以及港式魚肉燒賣等等，整個派對充滿老香港風味！單點派對美食最少訂購8盤，套餐由6人起到28人都有，可自選沙律、小食、熱盤等菜式！
任你配搭自由選6至8人到會美食套餐
優惠價： $1485｜
原價： $1650
任你配搭自由選15至18人到會美食套餐
優惠價： $2025｜
原價： $2250
任你配搭自由選24至28人到會美食套餐
優惠價： $2989｜
原價： $3321
