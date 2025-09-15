Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

到會推介2025｜10間中秋到會套餐精選！人均低至$140+免運費 中西日美食/特色漢堡/經典手工菜

中秋佳節將至，闔家團圓、好友歡聚的時刻，除了月餅，總少不了一桌豐盛美食。不想埋首廚房錯過賞月時光？一份合心意的到會套餐，正是節日歡愉的最佳助攻。無論是戶外賞月派對、室內家庭聚餐，還是公司團體活動，以下精選的10間到會都能帶來驚喜：從高級精緻料理到充滿街頭風味的港式小食，從酸辣開胃的泰式風味到肉香四溢的漢堡盛宴，應有盡有；套餐兼顧2人小聚到數十人宴會的不同需求，人均最低僅$140，性價比十足！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

1. La Casa Burger & Pasta：特色漢堡配意粉 迷你精緻滋味多

「La Casa」在西班牙文中意為「家」，這家位於上環地舖的人氣漢堡店，正以「家的味道」為理念，用高級食材打造地道美味。主打的漢堡系列由廚師團隊精心研發配料與醬汁，每款都暗藏巧思：招牌西冷黑松露水牛芝士漢堡選用鬆化帶咬口的高質西冷，搭配酥香芝士與濃郁黑松露，層次豐富；烤雞四川麻辣漢堡則以刺激辣味挑戰味蕾，適合嗜辣者；另有烤大啡菇漢堡、黑毛豬比爾芝士漢堡等選擇，滿足不同偏好。套餐選擇靈活，最迷你的2人漢堡意粉套餐折後僅$160，4人迷你漢堡套餐售$349，12人到會套餐也只需$1215，性價比頗高。套餐包括多款迷你漢堡，每個直徑約2.5吋，小巧的骰；還搭配雞肉麻辣青醬意粉、黑松露惹菌意粉等主食，部份套餐可自選沙律，如車厘茄青瓜芝士沙律及小食如原味雞翼、日式炸雞等。所有套餐享獨家9折，單點菜式享95折；港島、九龍、葵青區（偏遠地區除外）可免運費地面交收，港島、九龍地區單點消費滿$1500同樣免運。

廣告 廣告

La Casa Burger & Pasta

La Casa Burger & Pasta

2人漢堡意粉套餐

優惠價：$160｜ 原價：$178

SHOP NOW

4人迷你漢堡套餐

優惠價：$349｜ 原價：$388

SHOP NOW

12人迷你漢堡到會套餐

優惠價：$1215｜ 原價：$1350

SHOP NOW

2. 到會小伙伴：港式泰式小食匯 手工菜式宴客佳

光聽名字就充滿親切感的「到會小伙伴」，主打各式派對美食，僅雞翼就有三款經典選擇，包括牛油蜜糖雞中翼、港式經典瑞士雞翼、秘製醉雞翼；港式地道小食也不缺席，港式三寶（辣味魚蛋、豬皮、蘿蔔）還原街頭滋味，泰式風味同樣亮眼，包括泰式豬肉碎生菜包、原隻切件的泰式滷水豬手、香燒豬頸肉配泰式魚露青檸汁，泰式酸辣無骨鳳爪、椰香沙嗲燒雞扒拼薯角則融合酸辣與椰香，異國風情濃郁。宴客想升級層次，可選擇一系列手工菜，如酥皮焗威靈頓牛柳、寶雲蘇焗羊鞍等！套餐按人數定制，4人至60人份均有，全部享9折優惠！

到會小伙伴

4-5人滋味到會套餐

優惠價：$835.3｜ 原價：$928

SHOP NOW

6-8人滋味到會套餐

優惠價：$1152｜ 原價：$1280

SHOP NOW

12-15人分享歡聚到會套餐

優惠價：$2905.2｜ 原價：$3228

SHOP NOW

30人自選到會套餐

優惠價：$4491｜ 原價：$4990

SHOP NOW

50人自選到會套餐

優惠價：$7515｜ 原價：$8350

SHOP NOW

3. HABITU：高質西式盛宴 商務首選

HABITU到會雖非最平，卻絕對高質，套餐由8人至20人不等，菜式涵蓋店家常規經典款。沙律和前菜有羽衣甘藍芝麻醬沙律、薯仔煙肉沙律、松露奶油法式千層馬鈴薯餅、巴塞墨西哥雞肉薄餅等；主菜更精彩，包括烤厚切豬柳扒、焗谷飼雞、美國肉眼扒及蜜糖香烤三文魚配蜂蜜橘子汁等；另有多款意粉及飯類選擇，款款均為商務級水準！

HABITU

8-10人經典Classico Set到會套餐

優惠價：$3123.6｜ 原價：$3288

SHOP NOW

8-10人高級Luxury Set到會套餐

優惠價：$3503.6｜ 原價：$3688

SHOP NOW

20人珍寶Party Set到會套餐

優惠價：$7113.6｜ 原價：$7488

SHOP NOW

4. 到會家Cateraway：國際美食匯聚 三重優惠享免運

到會家單點美食超過70款，涵蓋西式、中式、泰式、日式，套餐由10人至110人豪華盛宴均有。10-12人超驚喜到會套餐包含沙律、凍盤、炸物、西式餐湯、主菜、主食、pizza、肉類分享盒及甜品等，款式多變令派對更添精彩！值得一提的是，到會家不乏特色驚喜美食，例如法式田螺焗薯蓉、威靈頓牛柳、芝士焗波士頓龍蝦、脆皮德國鹹豬手、紅酒燴牛麵及波士頓龍蝦西班牙海鮮燴飯等，款款都是經典名菜！Klook更有三重優惠，除9折外，每單消費滿$1800即贈送秘製原隻海南雞，相當抵食！

到會家Cateraway

到會家Cateraway

王牌10至12人套餐

優惠價：$1488｜ 原價：$1653

SHOP NOW

人氣20至24人套餐

優惠價：$2588｜ 原價：$2876

SHOP NOW

必選50至55人套餐

優惠價：$7288｜ 原價：$8098

SHOP NOW

豪華100至110人套餐

優惠價：$14688｜ 原價：$16320

SHOP NOW

5. Food Expression：星馬泰風味濃郁 酸辣過癮暖身湯

Food Expression到會主打一系列星馬泰美食，由無骨鳳爪配沙律、泰式炸蝦餅、香茅魚餅，到絲網鳳尾蝦及泰式香蘭葉包雞都有，愛吃辛辣的更不能錯過招牌印尼巴東香辣牛肉；一眾女士更可以選擇招牌藥膳肉骨茶煲暖暖身！精選星馬套餐由6人至34人都有，全港各區送貨最低消費為$1000 ，消費滿$1500可享免費送貨，不過只限地面交收。

Food Expression

Food Expression

Food Expression

自選6-8人星馬美食到會套餐

優惠價：$1767｜ 原價：$2079

SHOP NOW

10-12人星馬美食到會套餐

優惠價：$2221｜ 原價：$2613

SHOP NOW

20-24人 Party 星馬美食到會套餐

優惠價：$3171｜ 原價：$3731

SHOP NOW

6. Bistro Bistro Catering：環球美食主題套餐 一口體驗

Bistro Bistro Catering的菜單超過100多款美食選擇，包括了世界各地特色佳餚，來自日、泰、韓的獨特甜酸苦辣都能品嘗到！最特別的是店家以不同派對主題設計套餐，如星級船河套餐就包括了金巴利梅干鵝肝醬多士、黑松露白菌酥皮撻、煙鴨胸芒果沙沙、越式豬肉串等，惹味又氣派的美食組合；又或是派對一口小食套餐，包括了煙三文魚大蝦卷、迷你招牌牛肉漢堡、及泰式魚餅，方便一口一件，小朋友生日派對就最適合不過！為了響應環保，Bistro Bistro Catering並不主動提供餐具，如有需要餐具、食物夾、紙杯或紙碟等，請落單時另外備注，對地球多一份貼心！

Bistro Bistro Catering

Bistro Bistro Catering

10-12人星級船河套餐

優惠價：$2356｜ 原價：$2480

SHOP NOW

20-24人派對一口小食船河套餐

優惠價：$3496｜ 原價：$3680

SHOP NOW

7. Seamart鮮物：中西日美食融合 港島免運送沙律

Seamart鮮物的中西日式美食逾90款，按人數分量決定萬千變化的組合，套餐由六人起，也有不同主題，如10至12人的烤雞到會套餐就包括了經典原隻烤焗雞，六至八人的煙燻系列自選到會套餐，包括了煙燻牛板腱、煙燻比目魚柳及煙燻羊肩等！最低消費為$700 ，全港各區都送貨，但只有港島區地面交收可以免運費，每單消費更贈送時令沙律一份。

Seamart鮮物

Seamart鮮物

Seamart鮮物

6-8人西式滋味到會套餐

優惠價：$1188

SHOP NOW

10-12人烤雞到會套餐

優惠價：$2288

SHOP NOW

6-8人煙燻系列自選到會套餐

優惠價：$1288

SHOP NOW

8. Mr.Mix半唐番到會：玩味美食名稱 多國菜式創意足

Mr.Mix半唐番到會主打多國美食，食物種類繁多，而且食物名稱有點搞笑，例如4至5人小型升級到會套餐中就包括了「樂觀地悲觀燒春雞」， 20人份派對套餐，就包括了「夢想小食拼盤」，為千篇一律的派對美食增添一份玩味！另外大力推介荔枝咕嚕雞球，甜甜酸酸的味道開胃又惹味，必點！到會服務最低消費$600，滿指定金額更可享免運費優惠！

Mr.Mix半唐番到會

Mr.Mix半唐番到會

Mr.Mix半唐番到會

20人份派對到會套餐

優惠價： $3124 ｜ 原價： $3388

SHOP NOW

4至5人小型星級到會套餐

優惠價： $808 ｜ 原價： $950

SHOP NOW

6人德國鹹豬手都會套餐

優惠價： $1043 ｜ 原價： $1198

SHOP NOW

9. Kitchen AO：創意fusion菜式 懷舊與創新並存

他們帶來精緻的多國菜式到會，也有不少經典懷舊美食，例如懷舊芝麻蝦滑多士、上海古早炸饅頭等；也有不少創意配搭美味，包括芝士腐乳卡邦尼長通粉、照燒魷魚香橙紅酒醋沙律、白色龍蝦汁燴蛋餃及芝士肉鬆海鮮牛角酥，又或是黑松露墨魚滑炸雲吞等，食材組合有創意，味道層次複雜，對食味有要求的朋友絕對不能錯過！

Kitchen AO

Kitchen AO

Kitchen AO

自選5-6人美食派對套餐

優惠價： $1249｜ 原價： $1388

SHOP NOW

自選12至16人美食派對套餐

優惠價： $2698 ｜ 原價： $2998

SHOP NOW

自選26至30人美食派對套餐

優惠價： $4669 ｜ 原價： $5188

SHOP NOW

10. 環球美食到會：經典港味小食 沙律海鮮齊聚首

這間環球美食到會美食選擇眾多，也有不少經典款式，例如派對必備的凱撒沙律、煙三文魚沙律，以及日式炸海鮮拼盤，再加上鍾意地道特色的黃金脆魚皮、港式咖喱魚蛋、港式牛肉球，以及港式魚肉燒賣等等，整個派對充滿老香港風味！單點派對美食最少訂購8盤，套餐由6人起到28人都有，可自選沙律、小食、熱盤等菜式！

環球美食到會

環球美食到會

環球美食到會

任你配搭自由選6至8人到會美食套餐

優惠價： $1485｜ 原價： $1650

SHOP NOW

任你配搭自由選15至18人到會美食套餐

優惠價： $2025｜ 原價： $2250

SHOP NOW

任你配搭自由選24至28人到會美食套餐

優惠價： $2989｜ 原價： $3321

SHOP NOW

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？