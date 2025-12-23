《刺客信條：暗影者》開發團隊回應 Switch 2 版畫面模糊問題：硬件頂唔到

文章來源：Qooah.com

Ubisoft 旗下大作《刺客教條：暗影者》的開發團隊近日在接受外媒 FRVR 採訪時，針對玩家關注的 Switch 2 版手提機模式畫面清晰度問題作出回應，明確表示現階段繼續提高解像度存在「很大風險」。

部分玩家反饋《刺客教條：暗影者》在 Switch 2 手提機模式下畫面清晰度不及預期，希望通過後續更新補丁提升解像度。對此，遊戲渲染技術架構師尼古拉・洛佩茲、渲染項目首席程式員塞巴斯蒂安・戴涅奧及引擎項目首席程式員布魯諾・尚普組成的核心技術團隊給出了詳細解釋。

團隊透露，當前 Switch 2 手提機模式運行該遊戲時，GPU 和 CPU 已處於高負載運行狀態，系統幾乎沒有多餘的性能冗余。其中 GPU 更是被大量計算類工作負載高度佔用，這種情況下強行提升解像度，可能導致遊戲流暢度大幅下降，甚至出現崩潰等問題。

不過開發團隊也表示，目前已在解像度和流暢度之間達成較為理想的平衡，後續若發現新的優化方案，將及時應用到遊戲中，為玩家帶來更好的動態解像度表現。

作為《刺客教條》系列的最新作品，《刺客教條：暗影者》登陸 Switch 2 的技術適配一直備受關注。此次開發團隊的回應，既解答了玩家的疑問，也展現了在硬件限制下追求體驗平衡的開發思路，後續優化進展值得玩家期待。