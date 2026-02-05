企圖刺殺特朗普 美國59歲男被判終身監禁 聞判企圖自殘 官斥殺人計劃「蓄意而邪惡」｜Yahoo

Ryan Routh去年 9 月 15 日企圖刺殺當時仍是共和黨美國總統候選人特朗普，同日在佛羅里達州被捕 Martin County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

【Yahoo新聞報道】美國一名 59歲男子 Ryan Routh 於去年 9 月 15 日時，於佛羅里達州一個高爾夫球場企圖刺殺當時仍是美國總統候選人的特朗普，周三（4 日）在佛羅里達州法院被判處終身監禁。

檢方要求判處終身監禁

Ryan Routh 在去年 9 月被裁定 5 項罪名成立，包括企圖暗殺主要總統候選人，3項非法持有槍支罪和一項襲擊聯邦官員罪。檢方要求判處終身監禁，檢控官表示 Routh毫無悔意，並準備殺害或武力襲擊任何阻礙他計劃的人。當陪審團裁定罪名成立後，Routh曾嘗試用筆刺向自己的頸部自殘，隨即被法警制止。

廣告 廣告

案件周三在佛羅里達州法院判刑，Ryan Routh 被判終身監禁，五項罪名刑期同時執行。負責案件的聯邦法官 Aileen Cannon 在宣判時表示，Routh的刺殺計劃「蓄意而邪惡」，展現了殺人意圖，且「幾乎實現了邪惡計劃」。

庭上表達對烏克蘭及加沙局勢的憤怒

據 CNN，被告 Ryan Routh 在庭上穿著褐色囚衣，手腳被鎖上鐐銬。他向法官表示，面前站著的只是一個空洞的美國軀殼，他還表達了對烏克蘭及加沙局勢的憤怒，但法官打斷其發言，隨即宣判刑罰。

案情指，Routh 在案發前數周一直在高爾夫球場及特朗普的海湖莊園（Mar-a-Lago）附近徘徊，其手機紀錄顯示他曾搜尋特朗普的集會行程及當地交通監控鏡頭。

埋伏近10小時被特工發現

在去年 9 月 15 日，即美國大選前不到兩個月，Routh埋伏在球場第 6 洞邊緣的狙擊位，當時特朗普正在前一個球洞打球。他在高球場埋伏近10小時，沒來得及行動即被一名視察環境的特勤局特工發現。特工隨即開槍，Routh逃離現場，被一名市民目擊駕車離開，向當局報案。

證據顯示，Routh曾策劃逃跑，搜尋「前往邁阿密機場的路線」、「飛往墨西哥的航班」等關鍵字。調查人員並發現Routh留下的信件，信中承認企圖刺殺特朗普，並提到會向能完成任務的人提供報酬，「我已盡了最大努力，現在輪到你完成任務；我會向任何能完成任務的人提供 15 萬美元（約 117 萬元）。」但當局指，沒有證據顯示他有能力支付這筆款項。

來源：CNN