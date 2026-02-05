Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
企圖刺殺特朗普 美國59歲男被判終身監禁 聞判企圖自殘 官斥殺人計劃「蓄意而邪惡」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國一名 59歲男子 Ryan Routh 於去年 9 月 15 日時，於佛羅里達州一個高爾夫球場企圖刺殺當時仍是美國總統候選人的特朗普，周三（4 日）在佛羅里達州法院被判處終身監禁。
檢方要求判處終身監禁
Ryan Routh 在去年 9 月被裁定 5 項罪名成立，包括企圖暗殺主要總統候選人，3項非法持有槍支罪和一項襲擊聯邦官員罪。檢方要求判處終身監禁，檢控官表示 Routh毫無悔意，並準備殺害或武力襲擊任何阻礙他計劃的人。當陪審團裁定罪名成立後，Routh曾嘗試用筆刺向自己的頸部自殘，隨即被法警制止。
案件周三在佛羅里達州法院判刑，Ryan Routh 被判終身監禁，五項罪名刑期同時執行。負責案件的聯邦法官 Aileen Cannon 在宣判時表示，Routh的刺殺計劃「蓄意而邪惡」，展現了殺人意圖，且「幾乎實現了邪惡計劃」。
庭上表達對烏克蘭及加沙局勢的憤怒
據 CNN，被告 Ryan Routh 在庭上穿著褐色囚衣，手腳被鎖上鐐銬。他向法官表示，面前站著的只是一個空洞的美國軀殼，他還表達了對烏克蘭及加沙局勢的憤怒，但法官打斷其發言，隨即宣判刑罰。
案情指，Routh 在案發前數周一直在高爾夫球場及特朗普的海湖莊園（Mar-a-Lago）附近徘徊，其手機紀錄顯示他曾搜尋特朗普的集會行程及當地交通監控鏡頭。
埋伏近10小時被特工發現
在去年 9 月 15 日，即美國大選前不到兩個月，Routh埋伏在球場第 6 洞邊緣的狙擊位，當時特朗普正在前一個球洞打球。他在高球場埋伏近10小時，沒來得及行動即被一名視察環境的特勤局特工發現。特工隨即開槍，Routh逃離現場，被一名市民目擊駕車離開，向當局報案。
證據顯示，Routh曾策劃逃跑，搜尋「前往邁阿密機場的路線」、「飛往墨西哥的航班」等關鍵字。調查人員並發現Routh留下的信件，信中承認企圖刺殺特朗普，並提到會向能完成任務的人提供報酬，「我已盡了最大努力，現在輪到你完成任務；我會向任何能完成任務的人提供 15 萬美元（約 117 萬元）。」但當局指，沒有證據顯示他有能力支付這筆款項。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
涉「碰瓷黨」案4人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘2名醫生｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
屯門青山男子墮崖 一度捉緊大樹最終墮下 人員展開陸空搜救
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
挪威王儲妃長子涉強姦案開審 否認四項控罪 女子出庭指在王室住所遭性侵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】挪威王儲妃 Mette-Marit 之子霍伊比（Marius Borg Høiby）涉嫌性侵案件，昨日（3 日）在奧斯陸地方法院開審。警方指，霍伊比涉嫌在王室住所舉行的派對後性侵一名女子。霍伊比否認 4 項強姦指控。
日男9500萬去年丟光今又劫！ 表面兌換黑幕內鬼日男曝光
這起跨日港的連環巨額劫案如電影情節般離奇，主角是從事日圓運往香港兌換的集團，他們幾乎每日運送鉅款，卻連遭歹徒鎖定。 周四晚東京上野街頭，3名日本人與2名中國人運載4.2億日圓（約2127萬港元）現金時，被3名匪徒噴催淚噴霧劫走3個行李箱，匪徒逃逸後棄車撞人輕傷一名路人。
8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品
2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：用詞欠妥｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。
跨境集團招內地黑工 「一條龍」假證、住宿、搵工服務 過百人被捕｜Yahoo
香港入境處聯同內地執法部門搗破跨境偽證集團，兩地一共拘捕 119 人。犯罪集團招攬內地居民來港打黑工，安排偽造的香港身份證，並提供宿舍和協助求職，每張偽造證件收費約 3,200 元。入境處指，集團已運作一年，連同黑工收入的收益，涉及金額超過 2,000 萬元，是同類型案件最高金額。
涉以600人民幣賄賂運輸署考牌主任 男子遭廉署起訴
【Now新聞台】一名男子涉嫌以600元人民幣賄賂運輸署考牌主任，以換取考試及格，被廉署落案起訴。 廉署表示，47歲被告展四周星期二下午在元朗的香港駕駛學院駕駛考試中心參加商用車輛駕駛考試期間，向考牌主任提供600元人民幣現金，以獲對方給予及格成績，考牌主任拒絕受賄，並即時向運輸署匯報事件。廉署調查發現，被告向中介公司支付六萬港元以安排報名考試而不合格，要再向中介支付八千港元安排補考，懷疑被告認為考試時犯了一個嚴重錯誤，應該不能通過考試，因此行賄。他被控向公職人員提供利益罪，周四在屯門裁判法院提堂。#要聞
高級督察涉向同袍借14萬元被控欺詐 被告：大便出血疑患癌、父跌倒受傷才借錢
44 歲高級督察被指先後以遭銀行收回貸款、支付家人手術費為由，向兩名同袍借共 14 萬元，被廉署起訴欺詐、接受利益兩罪。案件周三（4 日）在觀塘裁判法院續審，被告表證成立選擇自辯。
台南發生隨機傷人案 2 名途人受傷送院 疑犯疑感情受挫行兇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台灣台南市南區金華派出所外今日（3 日）晚上約 8 時發生持刀傷人事件，一名 29 歲陳姓男子在路口斑馬線持刀襲擊途人，造成 2 名市民受傷。警方指，傷者分別為 42 歲李姓男子及 32 歲葉姓女子，兩人互不相識，送院時均意識清醒。
地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。
無業漢涉庭上辱罵裁判官並自稱三合會成員 被控兩罪還押候訊
一名無業男子被指於去年在西九龍裁判法院內，侮辱裁判官及自稱為三合會成員，被控兩罪，案件今日(4日)在西九龍裁判法院首提堂。辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件獲批，期間被告須還押。被告馬浩鏘(28歲)，被控「向裁判官使用侮辱性言語或使用侮辱性言語以涉及裁判官」、「聲稱是三合會社團成員」，控罪他於去年12月3日，在西九龍裁判法院第14號庭，在當值裁判官蘇文隆執行其裁判官職責時，向該裁判官或在該裁判官席前使用侮辱性的詞句，或使用涉及裁判官的侮辱性詞句；另在同日同地方，聲稱是三合會社團的成員。
嚴打撞車碰瓷黨 警拘4人涉串謀詐騙 檢視逾100索償案
新型「撞車碰瓷黨」近日備受社會關注，不少司機在發生輕微交通事故一段長時間後，疑被人無理索取高額賠償金；多宗同類案件疑涉同一間律師行和同一名醫生，被質疑是「集團式」敲詐。警方昨就有關案件以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男1女，據悉分別為兩名索賠人及兩名醫生。
「人生就像一把鑰匙，沒有刻痕的鑰匙沒法開門」從《沒有人等過我》感受孩子對愛與關切的渴望｜誠品書店《閱見自己》
「沒有人等過我」一句簡單而有力的句子，出自少年阿川的口，這句子被一位台灣社福工作者吳方芳拿了出來做書名。書本《沒有人等過我》，從一位受到家庭創傷而走了叛逆路的少年故事開始，透過紀錄少年的真實經歷，訴說孩子對愛與關切的渴望，並強調「生命影響生命」的理念。