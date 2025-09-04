有刺青可以泡日本溫泉了 只要勾選「這項目」即可進入

在日本的溫泉文化中，長久以來存在著一項嚴格的不成文規定，就是身上有刺青的人被禁止進入大眾浴池泡湯！而最近一位部落客在社群媒體上分享了一項觀察，顯示這項限制似乎正在逐漸放寬～

由＠日本人的歐吉桑所經營的臉書帳號指出，日本的溫泉業者在面對逐漸增加的外國觀光客時，對於有小範圍刺青的客人開始有所接納，這位部落客分享，一些業者只要客人在報到櫃台時勾選「我不是黑道」的選項，就能夠進入浴池享受溫泉。

雖然這項放寬政策帶來了一些改變，但原PO也提醒，每家溫泉業者的規範不盡相同，因此仍建議有刺青的人要稍加留意～在享受溫泉的同時，理解和遵守當地的規定是確保愉快泡湯體驗的重要一環！對於此改變，不少網友也紛紛留言「太好了！我有刺青，我不是黑道，想泡溫泉啊」、「因為現在刺青已經漸漸脫離跟黑道意義，有些動物飼主會將自己寵物肖像刺在手臂上」、「其實日本很多人及藝人也都有刺青，現在刺青很普偏了」、「有些巴掌大的刺青，旅館有提供貼布讓你遮」