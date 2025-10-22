前上市公司財務總監涉以欺詐手段集資 判囚7年8個月

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
其他人也在看
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬歐元（約1,352萬港元），已被正式起訴並羈押。on.cc 東網 ・ 2 小時前
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
南韓涉詐騙大學生骨灰返國 遭柬埔寨犯罪集團虐待致死 時隔74日終返家 49人被逮捕
在柬埔寨被犯罪集團虐待致死的南韓22歲大學生樸某，骨灰10月21日被運回南韓，在仁川機場移交給官員，距離8月8日他被發現死亡起已74天。遭遇求職詐騙的樸某，7月17日以參加展覽為由前往柬埔寨，結果遭犯罪集團拘禁、折磨，最終在貢布省波哥山被發現遇害。 共同民主黨議員朴贊大表示，求職受阻、經濟困難的年輕人，最容易掉入陷阱。今年八月、九月間，有16名南韓人獲救，其中3人向他的辦公室求助，透過「非體制管道」脫困。 聯合國指出，這些詐騙中心於疫情期間在東南亞興起，透過網路與電話對全球進行詐騙，每年收益達數十億美元，估計有數十萬人在裡面工作，有些人被高薪誘惑，有的面臨暴力威脅。 樸某遺骸返家的同日，南韓警方拘捕了49名因詐騙、從柬埔寨遣返的嫌疑人。警方考量他們雖是犯罪嫌疑人，同時也曾遭當地犯罪團夥拘禁虐待，將徹查他們的出入境管道、犯罪據點結構與現況，以及受害情況等細節。Yahoo 國際通 ・ 11 小時前
薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
深水埗街頭混戰3男女被捕 警另追緝4名涉案大漢 (有片)
警方上周日(12日)凌晨約1時半接獲報案，指多名男女子在深水埗鴨寮街因瑣事爭執，發生打鬥。人員接報到場，截查兩名分别42及43歲的本地女子。經調查後，相信該兩名女子曾經參與打鬥，遂以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕該兩名女子。 人員經翻查閉路電視片段及深入調查後，於上周五(17日)在深水埗區再拘捕一名40歲有三合會背景am730 ・ 1 天前
金價大跌是在「求救」！Fed前顧問示警系統性風險：流動性危機恐迫使Fed抗通膨轉向
金融市場周二 (21 日) 呈現矛盾景象，道瓊工業平均指數(DJI) 受通用、可口可樂等企業亮眼財報助漲至歷史新高，標普 500 指數逼近歷史高點，但固定收益市場與大宗商品領域鉅亨網 ・ 4 小時前
日本警方拘捕四人 涉從香港走私黃金
【Now新聞台】日本警方周二拘捕四人，涉嫌由香港走私8公斤黃金入境。 警方以囚車押送涉案的一男三女疑犯。據報，34歲的男主腦西村昌盛去年七月指示三名約二、三十歲的女子，將沙狀黃金藏於內衣褲裡，再由香港坐飛機運抵東京羽田機場，企圖避開987萬日圓的黃金進口稅、折合大約50萬港元，被日本警方以涉嫌違反關稅法拘捕。警方指，三名女疑犯互相認識，為賺取現金和旅費而犯案，四人都承認控罪。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
日本養樂多 將關閉在中國首座工廠
繼去年關閉上海工廠後，養樂多又要向廣州工廠動刀，日本養樂多本社株式會社周一（20 日）宣布，廣州養樂多啟動業務重組程序。鉅亨網 ・ 8 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【時事觀察】安世半導體被凍結！全球供應鏈震盪，台灣二極體廠迎關鍵轉單潮？
一、地緣政治升溫，荷蘭政府出手震撼市場 地緣政治再度延燒至晶片供應鏈。荷蘭政府援引冷戰時期《商品可用性法》，對被聞泰科技全資收購的安世半導體（Nexperia）進行史無前例的「緊急干預」，凍結全球 30 個實體資產與智慧財產權，期限一年。中國商務部隨即反擊，禁鉅亨網 ・ 4 小時前
英國必勝客破產 將關閉68間餐廳及裁員逾1,200人
必勝客英國公司進入破產管理程序後，將關閉68間餐廳和11個外賣點，導致1,210個工作崗位流失。 必勝客母公司百勝餐飲(YUM)則同意挽救其餘64間必勝客英國餐廳，並保留其餘1,276個工作機會。AASTOCKS ・ 1 天前
南韓女打火機加噴劑殺曱甴 意外引發火災 華籍鄰居墮樓喪生｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓京畿道烏山市一棟建築周一（20）凌晨約 5 時發生火警，一名住在二樓的 20 多歲女子用火機及噴劑嘗試殺死曱甴，意外引致火警，導致住在五樓的一家三口被濃煙所困，其中父親及兩個月大嬰兒由外牆往鄰近大廈逃生，惟一名中國籍30多歲女子不幸墮樓，送院身亡。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
日本債市暴跌 「寡婦交易」逆襲成全球最賺搖錢樹
幾十年來，全球債券基金一直被一種在日本稱之為「寡婦交易」所吸引，卻也因此屢屢受創。 這個策略的原理很簡單：借入並出售日本政府債券，預期價格下跌，然後再買回，賺取差價。但在日本長期實施超寬鬆貨幣政策的年代裡，這項策略讓債券投資人損失慘重。而如今，它逆襲成了全球債券市場最有利可圖的鉅亨網 ・ 22 小時前
前FBI局長柯米控川普報復 請求法院撤銷重罪指控
（法新社華盛頓20日電） 美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於總統川普（Donald Trump）的「私人恩怨」。他們又說：「總統川普是出於私人恩怨，並因柯米先前經常批評總統任職期間的作為，而命令司法部對柯米提出起訴。」法新社 ・ 22 小時前
黃金創四年來最大跌幅 技術指標顯示本輪漲勢過度
【彭博】-- （本文為機器翻譯，準確性基於第三方軟件服務，反饋請點擊）黃金創下四年來最大跌幅，因技術指標出現漲勢過度跡象，同時中美緊張局勢有所緩和。黃金一度下跌3.52美元的歷史新高。由於黃金近期漲勢迅猛，技術指標如相對強弱指數顯示價格深入超買區域。美元走強也使得大多數買家購買貴金屬的成本上升。隨著美國總統川普與中國國家主席習近平料將於下周會晤以化解貿易分歧，貴金屬作為避險資產的需求已趨於降溫，加之印度季節性購買熱潮已告結束。截至倫敦時間下午2:09，黃金下跌3.Bloomberg ・ 16 小時前
油價崩聯儲要減息！華爾街大師預告10年美債息率跌至3.75厘
根據《彭博》報導，雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 表示，隨著國際油價持續走跌，美國 10 年期公債殖利率可能回落至 3.75%，創下逾一年來新低。鉅亨網 ・ 16 小時前
《大行》高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單(表)
高盛發表中國市場策略報告，中國出口的故事已發生轉變，市場過去認為中國出口商只是為發達市場消費者提供低成本、低附加值產品的觀念已經不合時宜。如今，中國越來越多地將產品銷售至新興市場作為最終目的地，在高端製造領域取得全球市場份額，並向世界輸出服務、知識產權和文化。 該行指中國企業「走出去」的影響與受益者：(1)GDP與GNP之間的差距可能進一步擴大；(2)匯率升值壓力將逐步累積；(3)企業盈利將越來越不依賴於國內經濟增長；(4)透過資本市場進行海外投資與擴張的融資需求將上升；(5)一批「中國出海領軍企業」正在崛起，該行篩選出25家中資股(獲得高盛「買入」評級、橫跨12個行業)具備全球競爭實力並能把握海外機遇的公司。這些公司去年平均有34%的收入來自海外，且海外收入佔比較2021年累計提升了9個百分點。 高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單，相關股份均獲「買入」評級： 股份 阿里-W(09988.HK) 寧德時代(300750.SZ) 拼多多(PDD.US) 小米集團-W(01810.HK) 比亞迪(002594.SZ) 美的集團(000333.SZ) 中際旭創(300308.SZ) 攜程AASTOCKS ・ 1 天前
郭家耀：金價急跌 關注中美談判港股料反覆 中國鐵塔(00788.HK)前景可期
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀稱，美股週二(21日)個別發展，道指再創新高，科技股表現轉弱，納指反覆下挫，三大指數收市升跌不一。美元走勢向好，美國十年期債息回落至3.96厘水平，金價顯著下滑，油價低位徘徊。港股預託證券普遍偏軟，預料大市早段跟隨低開。 內地股市昨日上升，滬綜指高開高走，收市上升1.4%，滬深兩市成交額亦略為增加。 港股昨日先升後回，市場憧憬貿易戰有緩和跡象，大市一度升幅超過500點，其後高位有回吐，以接近全日低位收市，整體成交亦未算配合。市場繼續關注中美貿易談判進展，預料市況短期反覆，指數繼續於25,200至26,200點水平徘徊。 另中國鐵塔(00788.HK)公佈首三季營業收入743.19億元人民幣(下同)，按年增長2.6%，EBITDA509.59億元，按年增長2.5%，淨利潤87.08億元，按年增長6.8%。截至2025 年9月底，公司塔類站址數213.7萬個，塔類租戶數386.3萬戶，較上年末淨增7.2萬戶，塔類站均租戶1.81戶。其中，運營商業務收入為634.32億元，按年增長0.5%，智聯業務收入為70.93億元，按年增長16.8%，能源業務收入為34.AASTOCKS ・ 4 小時前