前上市公司財務總監涉以欺詐手段集資 判囚7年8個月

【Now新聞台】一名前上市公司財務總監涉以欺詐手段集資，被判囚7年8個月。

案件在高等法院判刑，45歲男被告早前已承認兩項洗黑錢罪，牽涉金額為港幣50億。他在2015年任職於一間在香港上市的醫藥公司，當時公司透過公開招股及發行可換股債券，在市場上籌集大約38億資金，該公司在2019年被入稟清盤，同年近100名投資者報警，指公司帳目有異常。

警方回應判刑時指，尊重法庭對被告作出阻嚇性判刑，強調案件規模龐大及複雜，其他主腦仍然被警方通緝，會循一切途徑把他們緝拿歸案。

