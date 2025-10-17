前中大學生會會長蘇浚鋒煽惑投白票罪成 申終極上訴獲批明年開審

【on.cc東網專訊】前中文大學學生會長蘇浚鋒涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，在其個人社交媒體專頁轉載一段煽惑他人在該選舉中投白票的貼文，事後被廉政公署拘捕，被控煽惑他人在該選舉中投白票罪。蘇經審訊後被裁定罪成，判囚2個月緩刑18個月，他向高院提出上訴亦被駁回。蘇及後再向終院申請上訴許可，終院今（17日）經開庭後，批准蘇的申請，並排期於2026年5月20日開庭審理該終極上訴。

上訴人蘇浚鋒（23歲，現報稱為項目主任），他被控於2021年10月30日至12月15日期間，在2021年立法會選舉中藉公開活動作出非法行為，即在「So Tsun Fung」的Facebook專頁上轉載「許智峯 Ted Hui Chi Fung」在同年10月29日發表的貼文，該貼文煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。

廣告 廣告

蘇提出的法律爭議，指涉案罪行侵犯言論自由，違反國際判例。蘇亦質疑指宣傳其他政見是合法，但宣傳投白票等卻違法，認為屬違憲並涉及差別待遇。終院經考慮考即時批出上訴許可，並排期於明年5月審理案件。

案件編號：FAMC 14/2025

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】