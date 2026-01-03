前主人指「冇用架啦」被遺棄倉狗 仍冀盼領養家庭出現

【動物專訊】14歲狗狗黑妹因倉主離開香港而遺留下來，去年底跌落坑，竟換來前主人一句「冇用架啦」，最終由熱心市民羅小姐尋找了一個付費暫托場地暫時收留黑妹，但羅小姐也無法長期支付暫托費用，而且黑妹已14歲，有白內障和聽力問題，羅小姐希望黑妹能夠找到願意照顧她，讓她安享晚年的領養家庭。

羅小姐已經餵了黑妹10多年，倉主離開了香港，黑妹成為了社區狗。去年12月羅小姐收到愛協電話，指黑妹跌落坑渠受傷，因為姨姨曾幫黑妹絕育，晶片登記了她的資料。羅小姐其後聯絡前倉主，但對方卻叫她放棄救黑妹，聲稱黑妹已20歲，「冇用架啦」。

由於羅小姐無法養黑妹，為應急先找了一間付費暫托場地，暫時安置黑妹，至今已半個月，為黑妹尋家仍沒有人問津。羅小姐坦言自己無法長期負擔該場地的暫托費，而且黑妹白內障比較嚴重，聽力亦差，不適合入住狗場，因此希望能夠為黑妹找到領養家庭，讓她可以享晚年。

黑妹性格溫馴，如有意領養這孤苦大半生的狗狗，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與羅小姐聯絡。

被遺棄的黑妹已14歲，正等待領養家庭安享晚年。

