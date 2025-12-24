前亞姐施熙瑜自爆去快餐店用長者卡被查問 網民揭凍齡照全靠AI？

施熙瑜

時裝設計師施熙瑜千禧年前後一度活躍於報紙名人版，後來更以47歲之齡參加亞姐。唔經唔覺施熙瑜原來都「登六」，佢最近出post指去快餐店出示長者折扣卡時，被收銀員質疑係咪合資格。「收銀員望住我：『呢張卡係你㗎？』問足三次！最後我要出動有我相的樂悠卡先信我係長者。這情況非首次。」佢更建議快餐店出張有相長者優惠卡，唔駛佢每次都要被驗身分證！同時施熙瑜配上一張以快餐店做背景嘅靚相，睇落當然唔似60歲，話似30歲都唔出奇。

唔少人都讚嘆施熙瑜keep得好先至俾人懷疑，亦有網民踢爆施熙瑜近年不時以AI合成照出post，修圖修到面目全非。其實施熙瑜早2年已經post過自己張樂悠卡，卡上照片同今次post嘅相又真係爭得幾遠……

