前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商

多家傳媒報導指，1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎日前入稟高等法院，向今年6月病逝嘅全國政協前常委何柱國遺孀黃敏珊要求償還1千萬元欠款。入稟狀中，原告羅麗莎報稱職業係商人；被告黃敏珊就係何柱國太太，以及何嘅遺囑執行人。

何柱國 羅麗莎

法庭文件指，據羅麗莎了解，何柱國自2020年底有經濟困難，至2021年8月中，原告因應何柱國請求，與何達成口頭借貸協議借出1100萬元，而且可以隨時要求還款。原告以銀行轉帳借出1100萬元，但同日原告亦收到何柱國嘅2000萬元支票存款，原告聲稱不清楚何柱國此舉為何。翌日何柱國再向原告要求借款1500萬元，羅麗莎同意並轉帳1500萬元，喺扣除何前一日存入俾原告嘅2000萬元，何柱國欠原告600萬元。至2022年3月，何再次提出借錢，雙方達成另一項口頭協議後，原告以支票借出400萬元。

入稟狀提及，原告自今年3月起多次要求何柱國還款但未能成功。何於6月11日逝世，何妻黃敏珊成為其遺囑執行人，並承擔何生前債務。原告曾要求何柱國嘅遺囑執行人還款但未能成功，於是入稟要求被告償還兩筆合共1000萬元嘅貸款，以及利息、訟費等。

羅麗莎1998年參加亞姐，以29歲之齡奪得冠軍

羅麗莎1998年參加亞姐，以29歲之齡奪得冠軍，但只喺娛圈短暫發展，之後轉行營商，曾經開過高級傢俱店、髮型屋、美容院等。羅麗莎多年前曾經同何柱國傳過緋聞，近年生活低調，幾年前曾有周刊報導指羅全心照顧2名養子。而經營家族煙草生意嘅何柱國曾經係傳媒揸fit人，今年初承認患肺癌，但不幸於6月11日與世長辭，享年75歲。

