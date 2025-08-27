前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前

曾為亞視小生的段偉倫於今天（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。

段偉倫

段偉倫於1970年入行，先後在亞視和無綫工作，接拍過《國際刑警》、《衝鋒隊之怒火街頭》及《警察故事》系列劇集。他曾擔任成龍的助手15年，成家班曾有一句話：「文有段偉倫，武有盧惠光」，當年的他是成龍很信任的人，不過他和盧惠光其後先後被成龍開除，有指原因與員工待遇有關。

段偉倫 和 盧惠光

近年淡岀幕前的段偉倫有做汽車生意，亦有擔任監製投資中國和法國的電影。有傳他近年身體轉差，直至今早傳來壞消息，有傳媒致電其好友盧惠光並證實了死訊。

段偉倫