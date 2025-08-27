「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前
油麻地倫常命案︱父親疑欠 200 萬債務壓力 殺害兩子女後自殘 危殆送院︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】油麻地金華大廈今日（27 日）發生家庭悲劇，一名 40 歲男子疑因投資失利欠債 200 多萬元，今午殺害 3 歲女兒及 8 歲兒子，再企圖割頸自殺。妻子報警後，消防及警方爆門入屋，發現三人倒臥睡床，其中兩名小童送院搶救後證實死亡，丈夫則往伊利沙伯醫院留醫，情況危殆。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
英國殯儀業駭人事件 嬰兒遺體藏殯儀師住所 放嬰兒椅「看卡通片」 警方：未確認有刑事罪行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國利茲一名殯儀服務負責人被揭發將他人嬰兒遺體存放在家中，並被禁止出入當地醫院的太平間及產科病房。多名家長形容經歷猶如「恐怖片」，有家長憶述登門竟發現兒子被放在殯儀服務負責人家中的嬰兒椅上，電視正播放卡通片，場面駭人。另一家家庭亦發現嬰兒遺體存放於該女子住所，並懷疑沒有保持低溫，導致遺體散發異味。當地警方指不構成刑事罪行；政府表示將研究加強殯葬行業規管。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
沈震軒中山夜蒲突擊 關楚耀大叫：我老婆喺度呀！
日前沈震軒（Sammy）到中山為關楚耀（Kelvin）演唱會擔任嘉賓，唔講唔知，原來二人已經認識十三年！演唱會上，二人即場「重現」當年電影《喜愛夜蒲2》的經典場面，搞到全場觀眾尖叫！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
胡鴻烈逝世｜今出殯與妻鍾期榮合葬 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存 高山仰止｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈七月逝世，享年 105 歲。今（27日）於北角香港殯儀館出殯。長子胡耀蘇伉儷及次子胡懷中早上抵達殯儀館。行會召集人葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩、黃仁龍及樹仁大學校董會主席丁午壽等人亦到場為其扶靈。現場派發的追思集記載胡鴻烈生平，指他一生致力推動本港高等教育，與已故夫人鍾期榮於1971年創辦樹仁學院（後升格為大學），堅持「有教無類」辦學理念，在香港教育界留下深遠影響。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
美國明尼蘇達州學校爆槍擊案 至少 2 死 20 傷 槍手死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州明尼阿波利斯一所天主教學校周三（27 日）當地時間早上發生槍擊案，造成至少 2 人死亡，約 20 人受傷，當局確認槍手已經身亡。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
「無印良品」內地商標權終極敗訴 24類商品日後只能用「MUJI」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在內地的業務，由於「無印良品」商標被當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。am730 ・ 13 小時前
黃百鳴否認內幕交易 案件押後至11.20開審
曾製作《開心鬼》系列電影的資深電影人黃栢鳴(藝名黃百鳴)，涉嫌於2017年慫恿他人就天馬影視股份進行內幕交易，因而被控一項內幕交易罪。案件昨日在東區裁判法院再度提訊，黃栢鳴否認控罪。裁判官暫定案件於本年11月20日正式開審，初步預計審訊至12月12日，為期共17日，並將率先於10月24日進行審前覆核。am730 ・ 1 天前
熱浪加速人體衰老 研究指兩年內經歷熱浪或增逾 10 日生物年齡︱Yahoo
【Yahoo健康】一項最新研究指出，反覆暴露在熱浪之下會加快人體衰老速度，其影響程度與吸煙、飲酒、不健康飲食或缺乏運動相若。研究團隊追蹤台灣近 2 萬 5000 名成年人長達 15 年，結果發現，兩年內經歷更多熱浪日數，會令人體「生物年齡」額外增加約 8 至 12 日。專家指出，這意味極端高溫不單止帶來短期死亡風險，更會對身體造成持續衝擊，長遠加快衰老過程。Yahoo 健康 ・ 1 天前
44歲阿嬌鍾欣潼罕晒泳裝造型 獲讚Fit爆：仍然是顏值顛峰
「阿嬌」鍾欣潼最近分享一輯泳裝照片，已有多個月未更新過IG的她為網民送上驚喜，以索爆造型示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday
熱愛音樂與藝術的市民要留意！M+博物館的「M+夜不同」秋季第一個節目9月5日正式登場，由馮允謙Jay Fung、香港本地唱作歌手Allex Chan用音樂帶大家感受今季主題：「祝君安好」。每位只要$280，就可以欣賞到本地歌手精彩演出，又能夠持票在活動期間參觀所有展廳及展覽，一舉兩得，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
潘冬平與家人去年被鄰居入稟就鋼琴聲滋擾索償 閉門處理和解 暫預明年再訊
肝癌權威醫生潘冬平及家人近期捲入「藥倍安心」原創風波。潘與妻子、港大醫學院前外科學系助理教授彭詠枝及兩名女兒，於 2024 年 3 月被鄰居入稟，就鋼琴造成的噪音滋擾索償，鄰居並要求法庭發出禁制令。法庭線 ・ 12 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
油麻地倫常命案兩小童死亡｜無印良品中國商標終極敗訴｜Taylor Swift 宣布訂婚｜8 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安！今日是 8 月 27 日，星期三。受高空擾動及低壓區影響，本港今晚多雲並有驟雨，明日雨勢增多並伴隨雷暴及狂風，氣溫 26 至 30 度，稍後風勢清勁。週末天色稍為好轉，但仍有驟雨，請大家外出記得攜帶雨具。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
南韓立法限制學生使用手機 小學至高中課堂全面禁用 歐美多國已禁止︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓國會通過《初等及中等教育法》修訂案，禁止學生在課堂上使用手機及智能裝置，新法將於 2026 年 3 月 1 日生效，適用於全國小學、初中及高中。法案最終以 115 票贊成、31 票反對及 17 票棄權，在 163 名出席議員中獲通過。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
電動車「召喚模式」疑失控 車主慘遭輾斃(有片)
不少電動車駕駛都附有新鮮功能，例如「召喚模式」，讓車輛在特定範圍內自動駕駛到車主附近或指定地點。印度近日就發生電動車「召喚模式」引發的致命事故，一名車主竟然被自己召喚自動駛來的電動車撞倒地上，不幸被輾過，頭部亦受重創身亡，事發畫面在網上瘋傳，引起議論。 綜合報道，印度「塔塔汽車」剛於6月發表旗艦電動SUV Haram730 ・ 1 天前
JFFTLIVE音樂擂台現場版變大型K場 粉絲逼爆新蒲崗 曾傲棐突擊宣布麥花臣開Show
JFFT又玩出新花樣！今次將「JFFLIVE音樂擂台」搬去現實世界，昨晚（26日）於新蒲崗Portal舉行「雞翼@JFFT x 牙粉音樂擂台現場版」，主腦雞翼（翼sir）跟牙粉曾傲棐（Arvin）實行「由線上玩到線下」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前