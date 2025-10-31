前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死

【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星隕長河，痛徹心扉。未亡人 方心媛 攜全體家屬隨侍在側。為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜將從簡處理。待喪禮儀式之具體日期與地點確定後，將另行公告，敬祈親友靜候。承蒙各界摯友昔日厚愛，謹此叩謝，並祈與眾同念其藝德風範。謹此告之各界關心之親友 伏維尚饗 妻：方心媛 哀告 2025年10月31號 敬啟」

甄志強曾於亞視劇集《碧血青天楊家將》中飾演展昭，憑高大靚仔形象深受觀眾喜愛。而1992年甄志強被爆出戀上年長23歲的名媛趙金卿（Kathy），當時被不少人嘲他是「二打六」、「軟飯王」，最終疑因輿論壓力分手，結束兩年戀情。早年他淡出幕前轉戰商界，近年長居中山的他，更積極經營內地社交平台。有消息指甄志強的離世十分突然，傳他是打波其後心臟出事。

甄志強早於今年5月，曾以「危機的出現，往往沒有預警」為題在社交平台發文，寫道「#甄志強 #時刻保持警惕 #生活中隱藏的危險 #危機就是轉機 #感恩有你」。當時他在社交平台分享了短片，見他在內地醫院病房中虛弱地站着望向窗外，而另一鏡頭則見他身上正在插喉吊住鹽水，令人擔心。影片尾段見到他孭住行裝出院，精神狀態一般。甄志強當時在影片中表示「危機的出現，往往沒有預警，今天幸好迎來一線曙光，感謝身邊好友的支持和家人的照顧，我終於可以回家了」。

