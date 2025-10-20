前列腺癌手術致尿失禁損性功能 局部定位治療助減後遺 中大醫學院 5 年完成近 170 個案︱Yahoo

不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
【Yahoo健康】前列腺癌已成為本港男性常見癌症之一，傳統手術會切除前列腺，雖有效治療癌症，但伴隨的卻是終身的尿失禁或性功能障礙等後遺症。中大醫學院表示，自 2019 年起引入「前列腺癌局部定位治療」，透過三種不同技術，處理較早期發現的病人，有助縮短手術時間、減少痛楚與住院天數，同時降低出現後遺症的風險。
三種技術當中，高強度聚焦超聲波（HIFU）治療已正式納入醫院管理局常規治療，即合適的病人可毋須自費。其餘兩種治療方式，「微波消融術」與「冷凍治療」，則暫仍屬自費項目。院方，表示，希望隨着更多臨床數據累積，能爭取同樣納入常規治療。
至於公眾最關心的「復發率」問題，院方認同，與傳統的全切除手術相比，局部治療的復發率略高，但認為成效依然理想，且創傷較小。院方強調，醫治方式難一概以論優劣，建議病人應與主診醫生詳細討論，根據病情風險及個人需要，選擇最合適的治療方案。
2019年完成首宗 HIFU 手術
中大醫學院外科學系泌尿外科組主任吳志輝解釋，前列腺癌因腺體位置深入、症狀不明顯，診斷一向不容易。本港每年約有 2,700 宗新確診個案，過去十年間新增個案更上升約 85%。
吳志輝表示，隨着醫學影像技術進步，現時透過血液檢測（PSA）及磁力共振（MRI）掃描，可更準確地發現異常組織，再以影像導航抽針，確認腫瘤位置。這亦促成了「局部定位治療」（focal therapy）的發展，醫生可直接針對腫瘤所在區域，施行能量消融，毋須切除整個前列腺。
中大醫學院於 2019 年派出四名醫生赴倫敦受訓，同年 6 月完成首宗 HIFU 手術。至今已完成約 100 宗案例。吳志輝指，局部定位治療能減少痛楚、縮短住院時間及降低醫療成本，「病人若能及早發現癌症，在特定條件下，局部治療是一個相對合適的方案。」
病人術後 6 年無復發 小便、性功能無影響
2018 年，68 歲的梁先生被診斷患上前列腺癌，腫瘤約 12 毫米。穿刺檢驗結果顯示為低風險癌症。他回憶指，初確診時十分擔心，「一聽到癌症兩個字，都以為係冇得醫嘅不治之症。」
其後他與醫生團隊商量後，接受 HIFU 局部定位治療，術後 24 小時內已可出院。術後 6 年，他曾接受 5 次檢查，癌指數一直穩定，沒有復發跡象。
「手術後頭幾天有啲唔方便，要掛尿袋、少少痛，但兩三日後就改善晒。之後無論小便、性功能都同之前一樣，生活無分別。」
HIFU 已納入醫管局常規治療
中文大學醫學院外科學系臨床助理教授余知行介紹，所謂「局部定位治療」的核心理念是「特定腫瘤，配合最合適能量（治療）」（A-la-carte approach）。即醫生會根據腫瘤位置、風險程度等因素，選擇最合適的能量方式消融腫瘤。
「例如前列腺下方區域通常以 HIFU 治療；上方或接近膀胱位置的腫瘤，則可考慮微波消融或冷凍治療。」他指，中大醫學院於 2019 至 2024 年間，於威爾斯親王醫院共為 102 名病人進行局部定位治療，病人年齡中位數為 70.5 歲，當中約 65% 屬中風險患者。
臨床結果顯示，術後一年約 70% 病人沒有復發，「復發」的病人中，亦僅約 6.9% 需再接受治療，其餘均為「臨床上非需要治療」，「即是毒性很低，或腫瘤很小」。大部分患者的小便控制及性功能並無明顯影響。64.7%病人可即日出院，85.3%則於術後 24 小時內出院。
余知行補充，HIFU 治療最早於 2019 年由中大引入，翌年獲醫管局認可為可用技術。今年更正式納入常規治療，符合條件的病人毋須自費。
微波消融冷凍治療暫須自費
中大醫學院外科學系副教授趙家鋒補充，若腫瘤位置較高或接近直腸，HIFU 便未必是最理想方案，可考慮採用「微波消融術」或「冷凍治療」。
他解釋，微波消融術會利用幼針，經皮膚穿過會陰，直達前列腺腫瘤區域，再以能量消融腫瘤細胞。整個手術約一小時，當中每次消融時間約五分鐘。至今已完成約 67 宗案例，術後病人性功能與排尿控制均無明顯變差。
冷凍治療則利用攝氏零下 40 度的冷凍針破壞腫瘤細胞，適合位置特殊或貼近直腸的個案，目前已完成約 20 宗。趙家鋒指出，會按腫瘤位置、距離及病人身體條件，綜合評估選擇最合適方法。
目前這兩種療法仍未被納入醫管局常規治療，即病人需要自費。吳志輝則指，會收集更多數據，期望未來把兩種技術都納入常規療程。
醫生建議按個人情況選擇
雖然局部治療有明顯優勢，但亦有其限制。吳志輝認同，與傳統全切除手術相比，局部治療的復發率確實略高，但強調難以把「全切除」的治療效用，與「局部治療」比較；余知行則補充，局部治療的部分復發「屬於毒性極低的細胞變化，臨床上毋須再治療。」認為治療效果理想。
趙家鋒表示，英國有研究跟蹤病人八年，顯示中低風險患者中約三至三成半出現復發，但其中約四分之一可再次進行局部治療，而毋須切除整個前列腺。
他亦指，傳統全切除手術的副作用較明顯，「手術後幾個月，多數會有小便失禁，通常一年內會改善，但仍有約 10 至 15% 病人一年後持續失禁。至於性功能，能完全保留（不受影響）的病人不足一半。」
吳志輝指，若以「期數」去形容，局部治療較適用於第一、二期病人，但他強調，哪一種治療適用，需視乎不同病人的情況，難一概而論，「具體選擇仍要與醫生詳細商討。」
