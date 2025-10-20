前列腺癌手術致尿失禁損性功能 局部定位治療助減後遺 中大醫學院 5 年完成近 170 個案︱Yahoo

中大醫學院外科學系泌尿外科組主任吳志輝（左一）、泌尿外科組副教授趙家鋒（右一）、泌尿外科組名譽臨床副教授余知行（右二）、病人梁先生（左二）

【Yahoo健康】前列腺癌已成為本港男性常見癌症之一，傳統手術會切除前列腺，雖有效治療癌症，但伴隨的卻是終身的尿失禁或性功能障礙等後遺症。中大醫學院表示，自 2019 年起引入「前列腺癌局部定位治療」，透過三種不同技術，處理較早期發現的病人，有助縮短手術時間、減少痛楚與住院天數，同時降低出現後遺症的風險。

三種技術當中，高強度聚焦超聲波（HIFU）治療已正式納入醫院管理局常規治療，即合適的病人可毋須自費。其餘兩種治療方式，「微波消融術」與「冷凍治療」，則暫仍屬自費項目。院方，表示，希望隨着更多臨床數據累積，能爭取同樣納入常規治療。

至於公眾最關心的「復發率」問題，院方認同，與傳統的全切除手術相比，局部治療的復發率略高，但認為成效依然理想，且創傷較小。院方強調，醫治方式難一概以論優劣，建議病人應與主診醫生詳細討論，根據病情風險及個人需要，選擇最合適的治療方案。

中大醫學院泌尿外科組名譽臨床副教授余知行稱，會先以磁力共振確認腫瘤的位置，再作治療

2019年完成首宗 HIFU 手術

中大醫學院外科學系泌尿外科組主任吳志輝解釋，前列腺癌因腺體位置深入、症狀不明顯，診斷一向不容易。本港每年約有 2,700 宗新確診個案，過去十年間新增個案更上升約 85%。

吳志輝表示，隨着醫學影像技術進步，現時透過血液檢測（PSA）及磁力共振（MRI）掃描，可更準確地發現異常組織，再以影像導航抽針，確認腫瘤位置。這亦促成了「局部定位治療」（focal therapy）的發展，醫生可直接針對腫瘤所在區域，施行能量消融，毋須切除整個前列腺。

中大醫學院於 2019 年派出四名醫生赴倫敦受訓，同年 6 月完成首宗 HIFU 手術。至今已完成約 100 宗案例。吳志輝指，局部定位治療能減少痛楚、縮短住院時間及降低醫療成本，「病人若能及早發現癌症，在特定條件下，局部治療是一個相對合適的方案。」

病人術後 6 年無復發 小便、性功能無影響

2018 年，68 歲的梁先生被診斷患上前列腺癌，腫瘤約 12 毫米。穿刺檢驗結果顯示為低風險癌症。他回憶指，初確診時十分擔心，「一聽到癌症兩個字，都以為係冇得醫嘅不治之症。」

其後他與醫生團隊商量後，接受 HIFU 局部定位治療，術後 24 小時內已可出院。術後 6 年，他曾接受 5 次檢查，癌指數一直穩定，沒有復發跡象。

「手術後頭幾天有啲唔方便，要掛尿袋、少少痛，但兩三日後就改善晒。之後無論小便、性功能都同之前一樣，生活無分別。」

儀器的「探頭」會置於病人的肛門位置，再確認腫瘤位置

HIFU 已納入醫管局常規治療

中文大學醫學院外科學系臨床助理教授余知行介紹，所謂「局部定位治療」的核心理念是「特定腫瘤，配合最合適能量（治療）」（A-la-carte approach）。即醫生會根據腫瘤位置、風險程度等因素，選擇最合適的能量方式消融腫瘤。

「例如前列腺下方區域通常以 HIFU 治療；上方或接近膀胱位置的腫瘤，則可考慮微波消融或冷凍治療。」他指，中大醫學院於 2019 至 2024 年間，於威爾斯親王醫院共為 102 名病人進行局部定位治療，病人年齡中位數為 70.5 歲，當中約 65% 屬中風險患者。

臨床結果顯示，術後一年約 70% 病人沒有復發，「復發」的病人中，亦僅約 6.9% 需再接受治療，其餘均為「臨床上非需要治療」，「即是毒性很低，或腫瘤很小」。大部分患者的小便控制及性功能並無明顯影響。64.7%病人可即日出院，85.3%則於術後 24 小時內出院。

余知行補充，HIFU 治療最早於 2019 年由中大引入，翌年獲醫管局認可為可用技術。今年更正式納入常規治療，符合條件的病人毋須自費。

中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒解釋治療時裝置的運作

微波消融冷凍治療暫須自費

中大醫學院外科學系副教授趙家鋒補充，若腫瘤位置較高或接近直腸，HIFU 便未必是最理想方案，可考慮採用「微波消融術」或「冷凍治療」。

他解釋，微波消融術會利用幼針，經皮膚穿過會陰，直達前列腺腫瘤區域，再以能量消融腫瘤細胞。整個手術約一小時，當中每次消融時間約五分鐘。至今已完成約 67 宗案例，術後病人性功能與排尿控制均無明顯變差。

冷凍治療則利用攝氏零下 40 度的冷凍針破壞腫瘤細胞，適合位置特殊或貼近直腸的個案，目前已完成約 20 宗。趙家鋒指出，會按腫瘤位置、距離及病人身體條件，綜合評估選擇最合適方法。

目前這兩種療法仍未被納入醫管局常規治療，即病人需要自費。吳志輝則指，會收集更多數據，期望未來把兩種技術都納入常規療程。

醫生建議按個人情況選擇

雖然局部治療有明顯優勢，但亦有其限制。吳志輝認同，與傳統全切除手術相比，局部治療的復發率確實略高，但強調難以把「全切除」的治療效用，與「局部治療」比較；余知行則補充，局部治療的部分復發「屬於毒性極低的細胞變化，臨床上毋須再治療。」認為治療效果理想。

趙家鋒表示，英國有研究跟蹤病人八年，顯示中低風險患者中約三至三成半出現復發，但其中約四分之一可再次進行局部治療，而毋須切除整個前列腺。

他亦指，傳統全切除手術的副作用較明顯，「手術後幾個月，多數會有小便失禁，通常一年內會改善，但仍有約 10 至 15% 病人一年後持續失禁。至於性功能，能完全保留（不受影響）的病人不足一半。」

吳志輝指，若以「期數」去形容，局部治療較適用於第一、二期病人，但他強調，哪一種治療適用，需視乎不同病人的情況，難一概而論，「具體選擇仍要與醫生詳細商討。」