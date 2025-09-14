前副總裁投千份履歷沒人要！嘆去挖糞也願意

▲美國一名44歲的爸爸的曾是公司副總裁，但離職後投了1500份履歷都找不到工作。（示意圖／Pexels）

[NOWnews今日新聞] 美國44歲的新創公司副總裁伍德沃德（Jacob Woodward），因為公司狀況不佳決定轉換跑道，不料離職後1年投了1500多份履歷都石沉大海，面對養育家中6名子女的壓力，讓他崩潰說：未來20年當挖糞工也願意。

《商業內幕》（Business Insider）報導，今年44歲的伍德沃德（Jacob Woodward）來自美國紐約，過去在健康計畫新創公司「Decent」擔任產品總監，因表現優異被被升為副總裁，但不久後公司經營陷入困境、幾乎倒閉，大規模裁員後只剩伍德沃德和另一個員工。

伍德沃德最終選擇離職，原想轉往人工智慧（AI）領悟發展，「我以為辭職是一個機會，因為我看到AI將改變一切。這些年來，我已經在這個領域做了足夠多的工作，我知道那裡將存在一些重大的機會」。

不料卻事與願違，伍德沃德在離職一年後，投了1500多份履歷，但卻幾乎沒有收到任何回應，就連朋友介紹到某間公司面試，老闆都說「期待你能加入我們」，最終也沒能應聘上工作。

更困難的是伍德沃德家中還有6名子女，現在只能靠妻子兼職兩份工作過活，經濟壓力非常巨大，伍德沃德也痛心說，「現在我願意放下尊嚴做任何事，只為了多賺點錢，這樣我太太就不用打兩份工累死自己，這對她來說壓力太大了。如果能養家活口，我願意在接下來的20年去當掏糞工賺錢。」

他也大嘆，「家裡需要我賺錢養家，我花了25年時間在公司步步高升，卻落得如此下場。這對我來說是一次沉重的打擊，真的讓我身心俱疲」。

最令人心碎的是，女兒有時還會來關心伍德沃德找到工作了沒，他也只能如實回答，後來女兒不再追問，某天他卻看到女兒在平版上搜尋「我怎麼做能讓爸爸開心？」讓他也感慨說，「很難想像找工作的過程對我的孩子帶來多大的影響。」

