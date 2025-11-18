四大飲食平台網購優惠碼大放送！
前區議員朱江瑋赴台辦《自殺通告》包場活動 持續被跟蹤偷拍 返港被海關搜身｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】油尖旺前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，本月初在台灣包場欣賞由周冠威執導的《自殺通告》。他在社交媒體披露，在台期間持續被人跟蹤、監視和偷拍，當他試圖與跟蹤者對質時，對方立即離開現場；他返港後又被帶到海關的羈留室，被搜身和搜查行李。朱江瑋認為，「在現今時勢，這應該不是單一事件」。他公開事件「是想告訴那些在背後搞小動作，躲在暗處浪費社會資源的人，我是身正不怕影子斜，不要在我身上浪費時間了」。
包場活動有可疑人士偷拍
朱江瑋在 facebook 專頁發文指，11 月 4 日到達台灣，翌日 11 月 5 日舉行首映包場活動。他說，「如一」在戲院所在的商場門口設櫃檯，讓觀眾領取戲票，但一名奇怪男子上前偷看枱上的東西，他被工作人員當面喝止後走開。然而，他指該名男子一直在附近徘徊，疑似監視，而活動參加者其後表示，有可疑人士不時偷拍。
他續指，11 月 6 日與同事食早餐的時候，發現一輛私家車持續停在他們附近，形容相當可疑，至他們食完早餐後仍未離開。於是，他上前接觸該名司機，但對方立即將私家車開走，「那個時間我就知道，我這次台灣之行應該被跟蹤了」。
多次與跟蹤者對質不果
到了 11 月 7 日，朱江瑋退房後要到新北市與朋友會面，他形容「全程都有私家車跟蹤」。當他到達新北市後，直接走向涉事私家車，希望拍下司機的樣貌，「他亦是照樣當我走過去時，立即開車逃離」。他指，經過一段時間的追逐，最終都無法正面與司機對話或對質。到後來回程的路上，他在捷運也發現被人跟蹤，但當他走過去，希望詢問為何跟蹤的時候，對方立即逃離出站。他形容：「整個過程其實相當煩擾，但我覺得不可以讓跟蹤者覺得可以輕鬆過關，所以我每次都會直面跟蹤者。」
遭海關搜身 約半小時放行
11 月 7 日晚上，朱江瑋返港，入境後被帶到海關的羈留室。他被搜身和搜查行李，過程約半小時後獲放行回家。他又形容，海關「職員態度友善，但執行的行動背後卻是滿滿的惡意」。《Yahoo 新聞》已向海關查詢，正待回覆。
