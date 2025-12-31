前十月預售房市量價背離 市場呈K型分化

▲信義代銷展望2026年，預期房市動能將由房貸政策壓抑轉向經濟驅動。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 根據內政部實價登錄最新資料顯示，今年1-10月全台預售住宅成交量年減約七成二，價格上漲近兩成，反映量價背離走勢。市場顯現強弱分明的K型分化，信義代銷分析，雙北精華區最具量能支撐，且新北市單價漲幅更居七都之冠，而投資買方大舉撤離的中南部量縮顯著，尤以新竹縣市交易動能銳減、價格未見漲勢。

全台房市熱區重心位移，剛性需求重掌話語權。新北市倚仗龐大自住紅利，展現強勁韌性，貢獻全台超過五分之一的交易量，重登預售王座，一舉反超桃園與台中。過往投資買盤掛帥的台中市，隨著投資客縮手，買盤力道趨緩退居第三。首都台北市買氣衰退幅度為七都最小，價格穩定，穩守盤整格局。

信義代銷永續研展組童莉婷協理表示，細看北台灣，台北市借助題材點火，如北投得利於輝達將在北士科設立海外總部、大同憑藉西區門戶計畫與親民房價；觀察產品趨勢，在重視空間的換屋族挹注下，推升三房成交比例。新北市依靠中和、三重、新莊等地推出大基地捷運宅，規劃低總產品與彈性付款讓利；在總價控制的市場氛圍下，一房產品交易比例翻倍成長。桃園市呈現內溫外冷，核心市區穩健，外圍蛋白區面臨價格修正壓力。

盤點10月後表現亮眼個案的三大要素：其一為坐擁地段優勢，如居南京復興核心「達欣文和苑」及社子稀缺新案「漢皇韶光」；其二為採取讓利策略，包括單價實惠的「漢皇River Sky」與祭出低首付方案「安曼莊園」；其三為具備發展潛力，如具捷運聯開或產業園區優勢「華固譽誠」和「遠揚之森A+」。綜觀順銷個案除個案條件優越外，決勝點在於價格符合市場認知，方能突圍而出。

展望2026年，預期房市動能將由房貸政策壓抑轉向經濟驅動。受惠於AI浪潮帶來的股市財富效應、降息循環啟動及選舉年潛在利多，市場信心正築底回升，優質地段將成為市場復甦的指標。但仍需提防市場派建商為求現金落袋，不惜擴大讓利幅度以刺激買氣，恐衝擊價格防線。

