《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
前十月預售房市量價背離 市場呈K型分化
[NOWnews今日新聞] 根據內政部實價登錄最新資料顯示，今年1-10月全台預售住宅成交量年減約七成二，價格上漲近兩成，反映量價背離走勢。市場顯現強弱分明的K型分化，信義代銷分析，雙北精華區最具量能支撐，且新北市單價漲幅更居七都之冠，而投資買方大舉撤離的中南部量縮顯著，尤以新竹縣市交易動能銳減、價格未見漲勢。
全台房市熱區重心位移，剛性需求重掌話語權。新北市倚仗龐大自住紅利，展現強勁韌性，貢獻全台超過五分之一的交易量，重登預售王座，一舉反超桃園與台中。過往投資買盤掛帥的台中市，隨著投資客縮手，買盤力道趨緩退居第三。首都台北市買氣衰退幅度為七都最小，價格穩定，穩守盤整格局。
信義代銷永續研展組童莉婷協理表示，細看北台灣，台北市借助題材點火，如北投得利於輝達將在北士科設立海外總部、大同憑藉西區門戶計畫與親民房價；觀察產品趨勢，在重視空間的換屋族挹注下，推升三房成交比例。新北市依靠中和、三重、新莊等地推出大基地捷運宅，規劃低總產品與彈性付款讓利；在總價控制的市場氛圍下，一房產品交易比例翻倍成長。桃園市呈現內溫外冷，核心市區穩健，外圍蛋白區面臨價格修正壓力。
盤點10月後表現亮眼個案的三大要素：其一為坐擁地段優勢，如居南京復興核心「達欣文和苑」及社子稀缺新案「漢皇韶光」；其二為採取讓利策略，包括單價實惠的「漢皇River Sky」與祭出低首付方案「安曼莊園」；其三為具備發展潛力，如具捷運聯開或產業園區優勢「華固譽誠」和「遠揚之森A+」。綜觀順銷個案除個案條件優越外，決勝點在於價格符合市場認知，方能突圍而出。
展望2026年，預期房市動能將由房貸政策壓抑轉向經濟驅動。受惠於AI浪潮帶來的股市財富效應、降息循環啟動及選舉年潛在利多，市場信心正築底回升，優質地段將成為市場復甦的指標。但仍需提防市場派建商為求現金落袋，不惜擴大讓利幅度以刺激買氣，恐衝擊價格防線。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／2025年1月至11月淡水交易量奪冠！低基期房價推升新北買氣
房市／因應氣候變遷！信義房屋響應政府推動低碳建築能效標示
房市／第四屆高雄市優良房仲 信義房屋4人獲獎
其他人也在看
李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 認係第三者但不感到抱歉：我乜都明白啦
75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
內地熱議「7大港女特徵」直言一眼認出誰是港女：不愛化妝、大多有紋眉、膚色偏黑？
不知道大家平常走在街上能否輕易分出誰是本地人，誰是遊客呢？而內地女生似乎自有一套方法，她們總結出「港女7大特徵」，並直指只要靠這7大特徵就能輕易認出眼前之人是否香港女生，即看看以下特徵是否完全與你的特徵符合呢？Yahoo Style HK ・ 16 小時前
上水生果店遇口罩賊 錢兜藏「機關」保不失(有片)
上水龍琛路一間生果店險遭賊人光顧，一名戴口罩男子趁店員不在，企圖偷去掛在店舖近門口處錢兜內的鈔票。幸店主早設「機關」用夾子夾住鈔票，再用繩繫住夾子與錢兜，令賊人無功而返。am730 ・ 1 小時前
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 21 小時前
譚詠麟32歲兒子譚曉風成科技界人才 開發加密貨幣 任高級軟件工程師年薪逾百萬
75歲的「樂壇校長」譚詠麟（Alan），與紅顏知己朱詠婷（Wendy）所生的獨子譚曉風（Howard）如今年約32歲，遺傳了爸爸顏值及運動和音樂天賦，自小已是文武全才，在2010年香港會考成為「十優狀元」後即到海外升學，先在英國牛津大學工程科學系取得碩士學位，再到美國普林斯頓大學深造，是星二代之中的無敵學霸。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 19 小時前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 1 天前
大埔火鍋店女顧客疑不滿食物質素 擲碗碟吵鬧遭警噴椒制服 涉普通襲擊等 3 罪被捕｜Yahoo
大埔超級城一間火鍋店日前發生顧客擲碟鬧事案件，有店員被擊中受傷，警員到場將涉案的 37 歲女子制服並拘捕，期間曾噴胡椒噴霧。有關片段昨日（29日）在社交媒體流傳，該名女子情緒高漲，與 3 名到場警員展開罵戰，又反問自己「點樣行為不檢？」之後她被警員拉跌，再被按在地上，警員要求她冷靜，她再問：「點冷靜啊？你哋睇佢個樣紅晒！」警員發出警告後，向她噴胡椒噴霧，期間女子持續爆粗及掙扎：「仲要噴咁多！」Yahoo新聞 ・ 1 天前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 21 小時前
攞「A」！阿仙奴炒維拉四個一皮
【Now Sports】阿仙奴在該隊2025年最後一場英超發揮出色，以4:1大炒來訪的阿士東維拉，以絕佳戰績完成今年賽事，在榜首放領6分。now.com 體育 ・ 6 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
UNIQLO $49櫻桃內褲Threads爆紅！超可愛復古設計吸過萬讚好，網民：穿起來舒服又不卡臀
UNIQLO 櫻桃內褲 Threads 爆紅，帖文發佈 19 小時吸過萬讚好！UNIQLO 又一新品要爆紅了，最近脆友分享最新推出的櫻桃內褲，可愛藍紅配色飾有櫻桃圖案，加上中腰剪裁包覆性高，柔軟舒適不挑身材，引起了一陣搶購潮！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日本退稅新制「先付後退」明年11月上路！退稅步驟、重點變動一次睇清
前往日本購物掃貨，最吸引之處莫過於即場退還10%消費稅（一般情況） 。然而這個購物優惠即將迎來重大改變。日本政府宣布由2026年11月1日起實施全新退稅制度，將現行「即買即退」模式改為「先付後退」制度。換言之，往後購物需要先支付含稅價格，然後掃描QR Code進行網上登記，最後抵達機場經稅關確認後才能取得退稅款項。新制度如何運作？有哪些注意事項？以下為大家詳細解說。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒
張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前