前商台DJ科林患癌接受手術化療 試過「用咗半日嚟憤世」 曾扮杜如風被本尊藐爆

曾於商台及新城開咪嘅DJ科林（吳浩賢），因為模仿杜如風主持旅遊節目拍片而一度爆紅，後來科林轉型做KOL介紹旅遊生活資訊。38歲嘅科林今年5月出post透露患癌，佢話本身唔打算公開，但因為有朋友嘅好友離世前先自揭病況，令佢覺得都係要出post交代一下。當時科林曾表示「Cancer啫，醫囉唔係點啊」、「我好似好輕鬆係咪？我份人都唔係咁樂觀㗎咋，知道自己有事之後，我都用咗半日嚟憤世，憤完先面對囉咩啊」。

科林透露正接受治療，「手術做咗療已化咗」

廣告 廣告

科林

尋日科林再次出post報平安，同上次一樣未有交代病情，但就感謝朋友網友關心。「咩癌第幾期乜乜，暫不多交代了。手術做咗療已化咗，人在休養中，會好返的。一直收到好多關心及資訊，相識不相識的也萬分感謝」。公布患癌後，科林照常出post上載影片，佢話內容都係事先製作安排好嘅，「睇Social Media表面好似無嘢咁，一向少放負少分享。百般滋味在心頭時，自己知好了。人生唔希望有下次，影幾張相記錄一下，anyway我OK 有心」。

科林早前post咗同關智斌合照

科林2006年加入新城，到2016年跳槽商台，同少爺占及當奴一齊主持節目。科林2015年時惡搞杜如風嘅節目《東京攻略》扮演「杜如科」而成為網紅，但杜如風似乎唔多buy，事隔十年後杜如風受訪時聽到記者講起科林時直接落閘話No Comment唔想講。科林一早已經向杜如風道歉，而且唔再以「杜如科」呢個名出現。

科林2015年時惡搞杜如風嘅節目《東京攻略》扮演「杜如科」而成為網紅

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！