前大馬首相納吉申請居家服刑 法官駁回

（法新社吉隆坡22日電） 前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）申請將坐牢改為居家服刑，但今天遭到法院駁回，對他而言無疑是項挫折，而本週他還將面臨另一宗醜聞案件的判決。

現年72歲的納吉因涉非法挪用「一馬發展公司」（1MDB）的國家主權基金，目前正在服6年徒刑，此案曾引起多國調查。

納吉的律師主張，根據馬來西亞前任虛位元首曾發布一項「王室補充文件」，允許納吉在家中服完其餘的刑期。

不過，法官陸意青（Alice Loke，Yee Ching Loke音譯）今天表示，不認同此一說法，並指這份王室補充文件並不具法律效力。

法官在吉隆坡高等法院表示：「法院無法因此准許納吉居家服刑。」

法官說：「依照馬來西亞法律，並無居家服刑的相關規定。對這項申請，予以駁回。」

2020年7月，納吉最初被判刑12年，後來經赦免委員會將他的刑期減半。

「一馬發展基金」醜聞導致美國、瑞士、新加坡和阿拉伯聯合大公國等逾8個國家展開調查，最後追回數十億美元，宣告和解。

另一宗與這起財務醜聞相關的案件，納吉布將在26日聆聽判決；此案曾導致他在2018年大選落敗。（編譯：紀錦玲）