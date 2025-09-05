打風｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號
前天堂鳥成員葉泓聲分享近況惹離巢疑雲 ：現在自己成為一個獨立的歌手藝人
前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）不時跟大家分享近況，他最近指自己現為一個獨立歌手藝人，未知是否已離開了邵氏。
Gordon於小紅書以「”待發光”男演員的平凡又踏實的一天 #演員 #vlog #vlog日常」為題，分享其日常點滴。片中的他說：「其實今天這麼早出門，就是要回邵氏兄弟，簽一份東西。現在自己成為一個獨立的歌手藝人，哪自己去做很多不同的事情。真的很感激邵氏，給我很多機會拍劇，讓大家認識我。」他又分享與家人相處的日常，「我現在準備回家，在我出門的時候，我老婆說，會煮早餐給我吃，你猜她有沒有。」他們又去弄回鄉證，以及到陳樂瑤的公司，他形容老婆：「認真工作的女人，完全沒有時間觀念，忘記回家煮東西。」他抱着孩子到鵝頸橋街市買菜，買三文魚等海鮮後回家烹調晚餐。
