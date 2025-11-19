前夫罕有回應與安祖蓮娜祖莉交換血自製吊墜掛身

【on.cc東網專訊】荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）共經歷過3段婚姻，其中與第2任老公影星比利卜科頓（Billy Bob Thornton）愛得癲狂，互相戴上載住對方血液的吊墜頸鍊來證明真愛。最近比利於訪問中罕有談及與前妻的「血」戀。

安祖蓮娜與比她大20年的比利於1999年因拍攝電影《空中塞車》（Pushing Tin）而搭上，翌年即結為夫婦，可惜婚姻只能維持3年於2003年離婚。現年70歲的比利最近受訪，於訪問中大談與前妻交換「血的禮物」一事。他說：「我哋當時有一個小小嘅吊墜盒仔，裡面有一滴血。呢個係一個浪漫嘅小主意，就係咁。」比利更爆當2人分開時竟然喝掉對方的血，他說：「而喺完結（婚姻）之時，我哋好似吸血殭屍咁，住喺地牢，我哋飲咗對方嘅血。。。」

雖然做唔成夫妻，但比利於訪問中表示仍與安祖蓮娜的關係良好。他說：「當然啦，安祖蓮娜同我有過美好嘅時光。那段係我人生其中一個最美好嘅時光，佢同我仍然係非常非常親密嘅朋友。那次分開最終算係非常有體面。我哋分開嘅原因只係因為生活方式太過唔同。」

