前妻是艾薇兒妹妹 ONE OK ROCK Ryota離婚

▲日本搖滾天團ONE OK ROCK貝斯手Ryota（如圖）傳出離婚，妻子Michelle是艾薇兒妹妹，兩人婚後有一女，不料昨（30）日卻突發聲明，宣布已經離婚，讓粉絲全嚇壞。（圖／翻攝自IG ryota_0809）

[NOWnews今日新聞] 日本搖滾天團ONE OK ROCK，才剛宣布明年4月將登上台北大巨蛋開唱，昨（30）日貝斯手Ryota就在深夜宣布，與結婚8年的妻子Michelle結束婚姻關係，且妻子Michelle來頭也不小，是加拿大流行天后艾薇兒（Avril Lavigne）的妹妹，消息曝光後，瞬間成為輿論焦點。

離婚聲明曝光 強調保留父母身份

Ryota與Michelle在2017年2月結婚，10月迎來女兒出生，當時艾薇兒也曾公開祝福。Ryota時不時就在IG分享一家三口的溫馨日常。直到昨晚，兩人透過聯合聲明宣布離婚，Ryota以日語、Michelle則以英文寫道：「雖然我們一起走過了很長一段時間，但決定作為夫妻各自走上不同的道路。」聲明中未提具體原因，只強調會繼續肩負父母角色，並感謝一路以來的陪伴與祝福。

粉絲震驚心疼 期盼女兒健康成長

消息一出，粉絲在社群紛紛留言表達震驚與不捨：「怎麼突然？一家三口看起來那麼幸福」、「辛苦了，希望孩子能快樂成長。」不少歌迷也心疼地表示：「Ryota加油，我們會繼續支持音樂」、「希望他能找到新的平衡」，整體輿論都以祝福居多，粉絲期盼雙方能讓女兒健康成長。

明年登上大巨蛋 再創歷史紀錄

ONE OK ROCK 去年（2024）9月成為首組攻下高雄世運主場館的日本藝人，吸引超過5萬人參加，現場氣氛沸騰。如今官方又宣布將於2026年4月25日首度登上台北大巨蛋開唱，再次成為首組登上台北大巨蛋開演唱會的日本藝人，南北場館全拿下，證明了樂團實力與影響力不容小覷。

