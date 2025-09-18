前巴西總統波索納洛身體不適入院檢查 確診皮膚癌

（法新社巴西利亞17日電） 前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上週因主導未遂政變罪名遭判刑27年徒刑，如今身體不適入院檢查，被醫師診斷罹患皮膚癌。

消息傳出之際，這位70歲、境況艱難的極右派領袖因劇烈打嗝、嘔吐與低血壓，昨天在獄警押送下送醫檢查治療，今天獲准出院。

波索納洛2018年競選總統時遭刺腹部後，近年來因併發症多次出現健康問題並接受手術。

巴西利亞DF Star醫院公告指出，波索納洛送醫院時「身體脫水、心率偏高、血壓下降」，檢查結果顯示「持續性貧血與腎功能受損」。經治療後病情好轉，已獲准出院。

廣告 廣告

主治醫師比羅利尼（Claudio Birolini）說，波索納洛近期入院切除8處皮膚病變並送檢，其中「兩處檢測為鱗狀細胞癌，這並非最良性，也非最惡性的腫瘤，屬於中間型，但仍屬於可能導致更嚴重後果的皮膚癌」。醫師表示，波索納洛目前不需要進一步治療。

這次病情發作，正值波索納洛上週因密謀推翻2022年總統大選擊敗他的對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）而遭定罪。

波索納洛被判處27年徒刑，他的律師團表示將提出上訴。

這場備受矚目的審判加深巴西與美國總統川普之間的裂痕。川普是波索納洛的盟友，他抨擊這次司法程序是「獵巫行動」，接著對多種巴西進口商品加徵50%關稅，並對多名高層官員實施制裁。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國可能將採取進一步行動，以對波索納洛的定罪向巴西施壓。（編譯：徐睿承）