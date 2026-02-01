前政務司司長許仕仁病逝 享年 77 歲 曾捲新地案入獄｜Yahoo

八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。鉅亨網 ・ 7 小時前
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 10 小時前
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？
香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。am730 ・ 11 小時前
網上熱話｜婦人自修室內悠閒搣蔥 網民：施法術祝所有人「蔥明」
圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。am730 ・ 9 小時前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業 全港將僅餘一分店
連鎖時裝店H&M銅鑼灣旗艦店及九龍塘又一城分店下月齊結業，全港將僅餘位於荃灣廣場的分店。繼H&M銅鑼灣旗艦店由於租約期滿，將於2月21日結束營業。最新的是H&M九龍塘又一城分店貼出結業公告，指由於租約期滿，將於2月22日結束營業。店方強調始終致力深耕香港市場，並將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。在門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網選購心儀商品。am730 ・ 1 天前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 11 小時前
adidas試身室事件︱試褲兩被拉開布簾 報警遭落閘被困 21歲事主受訪：勁恐怖 好似係我做錯嘢︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】adidas 近日爆出試身室風波。21 歲女大學生 C 小姐（化名）於本周三（28日）在朗豪坊分店試身時，被操普通話的女顧客和一名男職員兩度拉開試身室布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。她向店舖經理投訴，惟對方僅指會加強員工訓練。她即場報警，Adidas 更一度「落閘」將她圍困在舖位內。C 小姐批評，男職員得悉她在試身室內，仍自行拉開布簾，事後令她受驚至連日失眠，無法上學和返兼職。她要求 adidas 道歉，並解僱涉事男員工，「呢個已經唔止係職業操守問題，係違反常理」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？
熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
美股日誌｜金挫11%銀瀉31% 三指數齊跌「贈慶」聯儲提名
美元下跌，納斯達克指數跌近1%，道瓊斯指數一度跌超過600點，尾市回穩。黃金和白銀經歷自1980年泡沫爆破後的最大單日跌幅，紐約期金急挫11%，期銀更暴瀉31%，美元急升。美國總統特朗普提名前聯儲局理事華殊執掌該局，市場視期為比較能獨立作出利率決策的人選，對局方受到特朗普操控而猛然減息的憂慮舒緩，金屬市場的避險情緒降溫，股市亦調節至較溫和的減息預期。總結一月，三大指數均報升，但納指升幅不足1%。經過星期五大跌幅，金價升幅全月約一成，較油價為小。Yahoo財經 ・ 1 天前
愛潑斯坦檔案爆比爾蓋茲醜聞！和俄女有染得性病、瞞妻餵抗生素
美國司法部解封逾 300 萬頁愛潑斯坦相關文件，引發比爾蓋茲與愛潑斯坦關係再度受到關注。對於電郵中涉及藥物與不當行為的指控，蓋茲方面嚴正否認，強調內容毫無事實依據。鉅亨網 ・ 1 天前
六合彩下期頭獎高達4600萬！即睇1月31日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達4千6百萬。以下為1月31日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！YAHOO著數 ・ 23 小時前
明尼蘇達州ICE槍擊案背後，原來是一場移民騙局？（渾水）
槍擊案的悲劇，正是發生在這種極度緊繃、族群之間幾乎零信任的背景之下。 無論怎樣take side，一連串事件背後，本質上是制度性貪腐、金融犯罪與武裝執法三者交織而成的苦果。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
周星馳親畫史提芬周如花包租婆 廣邀賢能劍指中國動畫
【on.cc東網專訊】影帝周星馳近年積極搞社交媒體，與影迷隔空接觸。他的新片《女足》早前煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳昨日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑宣布將會首度進軍動畫界，招兵集結全國精英，一同與星爺打東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
金銀銅齊跌！FOMO退燒 投資人終於再次感受到地心引力
黃金、白銀與銅在本周相繼創下歷史新高後，周五 (30 日) 同步大幅回落，反映投資人轉趨謹慎的情緒。在美國總統特朗普任命下任聯儲局 (Fed) 主席之後，由於對美國激進減息的預期逐步消退，美元走勢趨穩，獲利了結賣壓大舉出籠，讓 2026 年 1 月成為史上最動盪的一個月。鉅亨網 ・ 1 天前