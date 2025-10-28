前日相安倍晉三遇刺案 被告出庭認罪

許紹雄逝世終年 76 歲
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 1 天前
蔡天鳳前家姑意圖妨礙司法公正罪成 判囚18個月 官：慈母多敗兒
28 歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。蔡的前家姑李瑞香否認意圖妨礙司法公正罪，早前經審訊後被裁定罪成，周二（28 日）在區域法院被判囚 18 個月，被告聞判時飲泣。法庭線 ・ 3 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。 今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。am730 ・ 4 小時前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 1 天前
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 12 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 1 天前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 3 小時前
屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸
【Now新聞台】屯門警署凌晨被一輛私家車撞毀鐵閘，司機一度逃去。 警署停車場閘門被撞到扭曲，警員在場調查。凌晨4時許，涉事私家車撞毀屯門警署停車場入口的閘門後，司機一度逃去，稍後警方接獲可疑人報告，在友愛邨附近帶走一名33歲男子，懷疑與案有關。警方列作刑事毀壞案處理，正調查案件動機。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
妨礙司法公正罪成 蔡天鳳前家姑判囚18個月 官斥「慈母多敗兒」
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，早前被法官陳廣池裁定其控罪罪名成立。案件今（28日）於區院判刑，法官表示被告行為對社會司法制度及公義造成衝擊和蔑視，判刑需有阻嚇性，更稱其「慈母多敗兒on.cc 東網 ・ 4 小時前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 44 分鐘前
皇后山邨35歲男子遭刀傷亡 同齡女友人被控誤殺還柙明年1月再訊
警方昨日(26日)將上周二(21日)在上水發生的一宗送院時死亡案改列誤殺案。警方當晚11時36分接獲報案，指一名男子倒臥在皇后山邨皇匯樓一單位內。 聲稱刀傷由自己造成 人員接報到場，該名35歲姓劉男子身上有經縫合的傷口，昏迷被送往北區醫院治理，於上周三(22日)凌晨0時40分被證實死亡。初步調查得知死者曾於am730 ・ 1 天前
青少年犯罪團夥禮品卡洗黑錢 涉款400萬拘10人包括一對父母
【on.cc東網專訊】新界北區警員於上周六及本周日(25至26日)展開一個名為「權劍」行動，打擊一個透過購買充值禮品卡進行洗黑錢的青少年犯罪團夥，涉及金額高達400萬元。犯罪集團透過由內地郵寄大量手機予青少年團夥，再指示其綁上內地銀行卡資料及密碼，而該批銀行卡內on.cc 東網 ・ 1 天前
賣冒牌波鞋兼洗黑錢1300萬元 兩兄妹網店負責人被捕
海關於上周一(20日)採取特別執法行動，打擊網店售賣冒牌波鞋及洗黑錢案件，檢獲1,100件冒牌波鞋及衣物，市值200萬元，拘捕2人，他們年齡分別31及29歲，為兄妹關係，相信是網店負責人。 鞋墊下縫線粗糙 海關早前接獲市民舉報，指有網店售賣冒牌波鞋，經過深入調查及在商標持有人的協助下，海關突擊搜荃灣工廈一單am730 ・ 4 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了25大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊、萬聖節開篷巴士團、圍方嘩鬼樂園、三眼仔與史迪仔期間限定店；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；欲了解鬼怪文化的有城巴x藍屋開篷巴士團及「仵」講吾知電車夜遊等，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
【中環解密】上商銀行賀75周年 展出金庫大門複製品
上海商業銀行迎來成立75周年誌慶，宣布舉辦一系列慶祝活動，並以「傳承滬港．連繫國際」為主題的周年展覽打響頭炮。是次展覽將於2025年11月8日至12月5日向公眾開放，回顧上商由上海起源，到扎根香港、繼而發展成國際金融機構的歷程。 據介紹，展覽挑選了75件展品，涵蓋文物、文件、照片及互動裝置，展品追溯至1915年上海商業儲蓄銀行成立，以及1950年在香港註冊成立後的發展軌跡。展品中不少為首次公開展出，包括參考1931年上海總行金庫門的複製品，以及1970至1980年代用於打印銀行本票的票機，參觀者可即場打印「75周年時光本票」作紀念。 除回顧歷史，展覽亦設數碼體驗區，其中，訪客可與互動裝置「AI行政總裁」交流。有關展覽是免費參觀，分別設於中環上海商業銀行大廈2樓及27樓，27樓展區需預先網上登記。信報財經新聞 ・ 14 小時前
證監會取得法庭命令 凍結涉嫌操縱環球智能股份人士高達8,240萬元資產
原訟法庭在證監會根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序中，向12名涉嫌操縱環球智能控股有限公司(智能)股份的人士發出臨時強制令。 根據法庭的命令，被指稱曾在2018年10月31日至2019年3月11日期間，操縱智能股份的12名涉嫌操縱者，被禁止調走其在香港境內的任何資產，或以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值，以合共8,240萬元為限。 該臨時強制令確保，在法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》相關條文的情況下，有足夠的資產以履行證監會尋求的回復原狀令。上述訴訟是證監會針對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事、28名其他嫌疑人及一家公司實體涉嫌在有關期間操縱智能股份而展開的法律程序的一部分。該臨時強制令在法庭於2026年3月27日進行下一次聆訊前維持有效。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
網路騷擾法國第一夫人 10人巴黎出庭受審
（法新社巴黎27日電） 10名被告今天將在巴黎出庭受審，原因是他們在網路上對法國第一夫人碧姬．今天有8男2女共10人，年齡在41至60歲間，將在巴黎刑事法庭受審，他們被控對碧姬進行網路騷擾。法新社 ・ 1 天前