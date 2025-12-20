前東張女神利穎怡揭驚險生仔過程 入院簽生死狀 BB一度臍帶繞頸：沒有私家醫生敢接

前「東張女神」利穎怡（Joan）去年離巢TVB ，之後過檔HOYTV《一線搜查》繼續擔任主持。結婚7年的Joan於10月宣布成功誕下囝囝，更透露於生產過程中「食全餐」。日前，Joan再於社交平台上載片段分享生產過程驚險重重，由順產變開刀，囝囝更一度臍帶繞頸，過程驚心動魄，幸好最後平安出世。

利穎怡拍片分享生產過程

Joan於社交平台上載片段並配文：「之前答應過，要告訴大家個個都生，為什麼我如此感動

因為我的旅程，從一開始就收到另一份「說明書」。



這是一個小生命，用他的意志，對抗「7cm線肌瘤」這個醫學標籤的故事。

當醫生最後講出「我哋試下順產」時，我知道，我們的第一仗，贏了。（雖然最後關少爺太調皮，要剖腹先請到佢出嚟🫣😅）」

廣告 廣告

利穎怡拍片分享生產過程

於片段中，Joan更詳細分享生產過程：「最近，我們都在思考生命的重量，它如此脆弱，又如此頑強。懷孕後，我才讀懂自己身體附帶的這份『特別說明』，沒有私家醫生敢接的『案子』，我和寶寶在公立醫院簽下了生死狀，成了彼此的戰友，私家醫生都說，這局棋，輸定了，線肌瘤頂住，寶寶不能轉身，必須開刀。但第9個月，在我的身體裡發生了一場我無權參與的談判，他自己轉過來了，當醫生說『試試順產』時，我們贏了第一仗，當然，他太調皮生產時一度心律不正他在裡面頑皮地玩著臍帶還繞頸兩圈，最後我們由順產再變剖腹，有驚無險，我們再贏下第二仗。原來曾經的千難萬險，只是為了鋪墊與你相遇的這份⋯⋯尋常。我發現，戰役結束了，但重建才剛剛開始，我的身體從一個戰場，變成了一座需要溫柔對待的花園。這場漫長的談判，圓滿結束！歡迎你⋯⋯我們的關少爺，也歡迎回來⋯⋯利穎怡。我準備好，迎接下一場冒險！」

利穎怡拍片分享生產過程

最後，Joan亦感慨：「這趟過山車之旅教懂我：生命的韌性，遠超一切診斷。

多謝你，我的小小談判官 #關少爺 ✨」

利穎怡10月成功產子

利穎怡拍片分享生產過程

利穎怡拍片分享生產過程

利穎怡拍片分享生產過程

利穎怡拍片分享生產過程