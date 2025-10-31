屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
前東張女神利穎怡榮升新手媽媽 分享懷孕全紀錄自爆「食全餐」：終於平安交付
前東張女神利穎怡（Joan）榮升做媽媽，分享她從懷孕到「卸貨」的全紀錄，讓網民見證這位新手媽媽的不同時刻。
利穎怡於IG貼出影片，以「我們的篇章正式開始」為題，寫道：
「這一週的經歷，遠比十個月更驚心動魄。從開刀到自然分娩再到開刀…幸好，我們為期十個月的項目，終於平安交付。
歡迎你，我的合夥人。很高興你能來到我的世界。🪐
#潛穎識覺醒 #生命合夥人 #一個演員母親的誕生 #利穎怡
#babyishere #有驚無險 #平安是福 #👶🏻 #welcomebaby」
2019年，利穎怡與圈外男友結婚當人妻，二人經過多番努力後，終於在今年有好消息！利穎怡於今天（30日）公布生B喜訊，展開人生新一頁。
其他人也在看
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 15 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 20 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」
「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 19 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 2 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 17 小時前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝
一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
網民比較華田、好立克、美祿邊個好飲啲？美祿原來有呢個隱藏飲法？
最近有網民於網上討論區發帖，問華田、好立克、美祿3種飲品當中，哪隻最好飲，樓主直言「華>美>好」，立即引起一眾網友熱論！有人表示華田溝水1:5就超香滑，美祿要1:1加奶才夠味；有人更爆料美祿粉乾食是隱藏神級食法，還有麵包夾美祿的「升天組合」！另有網民則推介兒童鴛鴦、胚芽好立克，甚至指好立克攪不溶可以當糖食，一堆童年回憶頓時湧現！立即睇下文啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 21 小時前
中美元首會晤追蹤：更多細節流出；中國資產普跌；高盛上調預估
1098。輝達下滑2%，川普說他沒有與習近平討論批准出售Blackwell晶片的問題。分析評論高盛提高對中國出口和實際GDP增速預期。經濟學家迪安竹、閃輝、王立升認為：习近平和特朗普的会晤加之四中全会展现了中国领导层在进一步提升制造业竞争力和出口能力方面的决心与能力Eurizon Slj Capital Ltd 創始人和CEO Stephen Jen認為，貿易條件對中國風險資產來說仍不夠理想。他說：一些利好消息早已被市场预期，因为这次会晤是提前安排好的，这本身只有在双方都清楚会达成某种妥协的情况下才可能发生。降低对中国商品的关税幅度非常有限，而有关对华出口半导体设备的问题仍未得到解决彭博經濟學家舒暢、David Qu等在報告中寫道，中美元首會晤的成果讓人對協議充滿期待，兩國相互加徵高關稅並對晶片、稀土等關鍵供應實施管制的激烈博弈局面如今已經過去。 * 尽管如此，目前的平静或许只是为双方争取时间，以便在一场看似将长期持续的霸主地位争夺中巩固各自的经济和技术优势 * 假设其他关税项目不变，美方将芬太尼相关关税下调10个百分点后，对华整体平均关税税率将从40.8%Saxo Markets駐新Bloomberg ・ 1 小時前
2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜
從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！Yahoo Style HK ・ 42 分鐘前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
立法會選舉2025︱傳「劍后」江旻憓轉戰旅遊界 少數界別可擁外國居留權
立法會選舉開始提名，早前政圈流傳有「微笑劍后」之稱的奧運女子重劍金牌得主、賽馬會對外事務助理經理江旻憓「空降」新界北地區直選，但消息指她因持外國護照未能參選。昨日政圈再度傳出，「劍后」有機會轉戰容許持外國居留權人士參選的旅遊界功能界別，令有意角逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，或有機會轉戰選委界。am730 ・ 19 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
川普突下核試令 挑動國際敏感神經
（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天結束亞洲行返回華府，但先前他突如其來下令啟動核試，令人憂心新一波大國緊張情勢升溫。川普是在南韓釜山與中國領導人習近平峰會前，透過社媒發布啟動核試的消息。法新社 ・ 4 小時前
美股日誌｜科技股拖累大市 Meta挫一成比特幣急跌
美股下跌，標普500指數和道瓊斯指數連跌兩日，在科技股的拖累下，納斯達克指數跌超過1.5%。中美高峰會後兩國達成一些貿易協議，但令科技界期待的晶片出口管制似乎未有觸及，加上兩間科技巨頭業績令市場失望，降低了市場的風險胃納。上日美國聯邦儲備局主席鮑威爾強調下次再12月的議息會議不一定會減息，投資者繼續調整息口預期，債市繼續下跌，美元連續第二日轉強。比特幣重挫，跌至10.7萬美元以下，跌幅比不少科技股要深。另外，蘋果和亞馬遜收市後公布業績，兩者都好過市場預期。Yahoo財經 ・ 3 小時前
樓市分析｜本港兩大銀行減息0.125厘 莊錦輝：本港減息周期已步入「最終章」
美國聯儲局昨日公布減息0.25厘，滙豐及中銀都跟隨減息，減息0.125厘，最優惠利率（P）均減至5厘。以每100萬元貸款、還款期30年為例，每月供款由4,421元減至4,352元，即每月節省69元，減幅約1.6%。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，是次減息幅度極小，對供樓人士幫助有限，更重要的信號是本港減息周期已步入「最終章」，業主不應再存有減P幻想。BossMind ・ 15 小時前