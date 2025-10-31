前東張女神利穎怡榮升新手媽媽 分享懷孕全紀錄自爆「食全餐」：終於平安交付

前東張女神利穎怡（Joan）榮升做媽媽，分享她從懷孕到「卸貨」的全紀錄，讓網民見證這位新手媽媽的不同時刻。

利穎怡於IG貼出影片，以「我們的篇章正式開始」為題，寫道：

「這一週的經歷，遠比十個月更驚心動魄。從開刀到自然分娩再到開刀…幸好，我們為期十個月的項目，終於平安交付。

利穎怡正式成為新手媽媽

歡迎你，我的合夥人。很高興你能來到我的世界。🪐

#潛穎識覺醒 #生命合夥人 #一個演員母親的誕生 #利穎怡

#babyishere #有驚無險 #平安是福 #👶🏻 #welcomebaby」

2019年，利穎怡與圈外男友結婚當人妻，二人經過多番努力後，終於在今年有好消息！利穎怡於今天（30日）公布生B喜訊，展開人生新一頁。

