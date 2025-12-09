前民陣副召集人王岸然被控妨害調查危害國家安全等罪 押後至明年1月再訊

【Now新聞台】前民陣副召集人兼時事評論員、本名黃覺岸的王岸然，被控妨害調查危害國家安全等罪，案件押後至明年1月20日再訊。

現年71歲的黃覺岸，報稱退休人士，由警車押送至西九龍裁判法院。他被控一項「妨害調查危害國家安全的罪行」罪，以及一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。

控罪指，他在12月3日知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，罔顧是否會妨害該項調查，而在沒有合理辯解或合法權限下，在YouTube披露警方調查期間所作查訊的詳情；另外又在今年1月3日至12月6日期間，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube發布、陳述、相片、圖片或影片，具意圖引起對國家根本制度的憎恨或藐視或對其離叛等。

控方強調需時檢視逾2400條短片，以及15件電子裝置，申請押後案件。

被告毋須答辯，案件押後至明年1月20日再訊。被告申請保釋被拒，需還柙候訊。

#要聞