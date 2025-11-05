雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
前海瓏灣國際人才公寓正式啟用 打造國際人才"夢想棲息地"
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 11月4日，前海首個國際人才社區——瓏灣國際人才公寓在前海正式啟用。項目以"香港味、國際範、濱海風、現代化、未來感"為特色，標誌著前海在構建國際化人才服務體系、打造粵港澳大灣區高水準人才高地上的進程中，邁出了關鍵一步。
深圳市委組織部、前海管理局、南山區政府、寶安區政府及香港逸蘭酒店及服務式公寓管理公司，以及來自英國、美國、澳大利亞、保加利亞、中國香港、中國臺灣等國家和地區的60余位元人才代表出席，共同見證這一重要時刻。
前海是新時代改革開放的戰略平臺，更是國際人才創新創業的夢想舞臺。瓏灣國際人才公寓的啟用，是前海貫徹《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》、落實粵港澳大灣區高水準人才高地建設部署的重要實踐。當前，前海正探索與國際通行規則銜接的人才制度，著力推進人才管理機制改革、促進深港人才融合、建設國際人才創新發展示範區。瓏灣國際人才社區不僅是居住場所，更是促進交流、激發創新的服務平臺，是前海"引才、用才、留才"生態體系的關鍵一環。前海將以瓏灣國際人才公寓正式啟用為起點，彙聚全球創新資源，不斷拓展國際化人才服務的深度與廣度，著力構建"近者悅、遠者來"的一流人才發展生態。
瓏灣國際人才公寓由深圳市前海人才樂居有限公司開發建設，總建面15萬平方米，規劃1028套高端人才住房。專案由普里茲克獎得主福斯特建築事務所操刀設計，以"太空艙"為靈感，融合科技與未來感，裝配率超70%，獲評國家A級裝配式建築。
運營服務方面，專案引入香港逸蘭酒店及服務式公寓管理團隊，依託其在香港、上海、新加坡、墨爾本等國際城市的運營經驗，提供國際化、酒店式服務。逸蘭行政總裁Michael Hobson表示，將以國際標準結合本地智慧，為前海人才打造真正意義上的"家"。
社區每層均設空中共用空間，配齊國際品牌家私家電，提供布草、清潔、健身、網路等一站式服務。服務團隊提供中、英、粵三語支援，租賃與管理系統同步搭載中英文介面，實現與國際人才零障礙溝通，全面升級居住體驗。
瓏灣國際人才公寓地處前海桂灣核心區，緊鄰地鐵1號線鯉魚門站、5號線前海灣站，經夢海大道、桂灣二路可快速接駁深港跨境通道，高效串聯粵港澳大灣區"半小時生活圈"。
項目自帶1.2萬平方米商業配套，3公里內彙聚前海山姆旗艦店、萬象前海等商業地標，哈羅國際學校、國王學校等優質教育資源，及泰康國際醫院等醫療配套，構建"居住—商業—教育—醫療"一體化國際生活生態圈，全方位滿足高端人才多元需求。
為提升人才入住效率，公寓啟用當日同步啟動常態化配租機制，面向在前海註冊或實際經營的法人機構中的外籍人才、港澳臺人才、高級管理人才及高端專業人才開放申請。以"即時申請、受理、審核、選房、入住"的全流程高效服務，實現"拎包入住"，展現前海服務的速度與溫度。目前公寓率先開放T2棟544套服務式公寓，房型包含約75平方米的一房一廳、約88平方米的1+1房一廳和約150平方米的三房兩廳，每月租金為155.9元/平方米。
瓏灣國際人才社區不僅是物理居所，更是文化交融、思想碰撞的活力平臺。專案依託優質硬體，以設計、配置、運營、社群、治理、服務、配套等"七大亮點"創新運營，構建全方位國際人才生態。
"作為聚焦國際人才的高端服務型人才公寓，希望能為海外及港澳臺人才搭建便捷的交流平臺。"瓏灣運營專案負責人余繁光表示，未來，公寓將充分發揮前海國際人才配套載體的作用，以"橋樑"身份推動深圳、香港與外籍人士間的深度融合，為各類人才營造共生共融的高品質居住體驗。
首批瓏灣國際人才公寓住戶、在前海創業的香港青年蘇嘉熙對公寓環境讚不絕口，"入住後第一感受就是'超出預期'，窗外能俯瞰前海濱海景致，對比香港同品質公寓，這裡不僅居住空間更寬敞，租金性價比也更高，各項配套服務貼心周到。"蘇嘉熙說，未來會積極向身邊的香港朋友和同事推薦，希望更多香港人才來前海工作生活，共用發展機遇。
Hashtag: #前海 #瓏灣國際人才公寓
https://linkedin.com/company/qianhai-international-liaison-services-limited
https://www.facebook.com/Qianhai.HongKong
Wechat: 深圳前海
https://www.instagram.com/qianhaihk/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
前海國際聯絡服務投資有限公司
前海國際聯絡服務投資有限公司是前海管理局在香港設立的窗口公司，負責前海「依托香港、服務內地、面向世界」的策略在港一線落地執行，主要負責前海在港的招商引才、政策推介、政務服務等。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
【中環解密】美AI招聘初創三傑 成最年輕億萬富豪
外媒報道，美國矽谷AI招聘初創公司Mercor，其3名年僅22歲的聯合創辦人，近日成為史上最年輕白手起家的億萬富豪，打破Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在20年前以23歲之齡、躋身最年輕富豪行列的紀錄。他們均表示，暫時未有時間買些浮誇的東西來慶祝，原因是工作太忙。信報財經新聞 ・ 13 小時前
殘疾及SEN畢業生難搵工 入職欠支援阻礙融入職場
【on.cc東網專訊】殘疾或有特殊學習需要（SEN）的學生在學業上往往要較旁人花更多時間，即使學成畢業，在求職路上亦同樣更為艱難。有團體早前就本港擁有高等及專上學歷的殘疾或SEN學生，其就業情況進行研究，發現雖然企業支持共融的理念愈來愈普及，但只有約半數企業匯報on.cc 東網 ・ 1 天前
中國石化集團據悉與中國航空油料集團洽談合併事宜
【彭博】-- 據知情人士透露，中國最大煉油企業中國石化集團正在就收購中國航空燃油主要分銷商事宜展開磋商。因信息未公開而要求匿名的知情人士表示，中國石化集團與中國航空油料集團之間的合併談判是由北京方面發起的。知情人士稱，談判仍在進行中，目前尚無時間表，也無法保證交易能夠推進。中國石化集團將進口和國產原油加工成成品油，並向中國航空油料集團供應航空燃油。後者負責管理全國機場加油網絡，同時通過旗下貿易公司適時進口或出口燃油以平衡國內供應。其中一位知情人士透露，若此次合併順利推進，中國石化集團預計將吸收中國航空油料集團的所有資產和業務。中國石化集團和中國航空油料集團未立即回應置評請求。原文標題Sinopec Said in Talks to Merge with China’s Aviation Fuel Giant\--聯合報導 Serene Cheong.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
股市旺 華爾街花紅料創十年新高
【彭博】-- 根據Options Group的一份最新報告，各家銀行發放今年的獎金時，股票交易員預計將成為大贏家，獎金總額將比去年高近14%。該招聘機構的報告顯示，此番漲幅將使該業務獎金達到十年來的最高水平，而全球固定收益交易員的平均漲幅僅為2.4%左右，為五年新高。在股票交易領域，股票衍生品專家的獎金增幅預計最大，達16%；現金股票業務為9.Bloomberg ・ 1 天前
加速港成創科中心 政府：制訂一系列政策吸引人才
【on.cc東網專訊】本港要發展為創科中心。有政府官員今日(5日)在一個論壇致詞時指，當局制訂一系列政策吸引戰略人才，包括啟動30億港元的前沿科技研究支援計劃，協助本港8間大學招募頂尖科學家和研究人員，並建造進行突破性研究需要的設施。on.cc 東網 ・ 4 小時前
普徠仕：美國就業市場放緩或非經濟衰退先兆
普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray表示，近期投資者對美股前景日趨樂觀，主要基於人工智能投資持續暢旺、新一輪財政刺激預期，以及市場相信聯儲局減息將助美國經濟維持擴張。然而，美國就業市場動力減弱持續成為市場隱憂。鑑於消費開支佔美國GDP近七成，就業和收入增長放緩將直接影響整體經濟表現及企業盈利增長。 Murray指出，儘管近期數據值得關注，但有多個跡象顯示，勞動市場的疲弱情況或許不如表面般令人擔憂。首先，美國特朗普政府收緊非法入境政策大幅減少淨移民數字，勞動力市場供給收縮，意味著僅需較少新增職位便足以應付人口增長所需，因此就業增長放緩的負面影響，或不及勞動人口快速增長時期般嚴重。 其次，近期招聘放緩主要集中在非周期性行業，如醫療保健、政府部門及教育等領域，該些行業的就業增長往往反映行業本身特性，而非整體經濟狀況。若將該些行業與對經濟較敏感的周期性行業區分來看，可發現非周期性行業在2023年至2024年期間表現特別強勁，掩蓋其他行業的疲弱狀況。然而，過去數月非周期性行業的招聘動力減弱，令整體就業放緩看似更為顯著，儘管周期性行業大致維持穩定。 最後，裁員率(即每月非自願失業的AASTOCKS ・ 3 小時前
比亞迪(01211.HK)擬明年初中東推高端品牌仰望 隨後拓展歐美市場
比亞迪(01211.HK)執行副總裁李柯在鄭州舉行的媒體活動上表示，公司計劃開始在全球範圍內推廣其超豪華品牌「仰望」，從2026年初由中東地區開始推廣。 李柯表示，在中東首次亮相之後，「仰望」將拓展到歐洲，隨後進軍美洲。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
旺角廣華街1號仁安大廈地下舖位放租 意向月租約15萬元
美聯旺舖高級營業董事伍賢明表示,該行獲業主委託代理放租旺角廣華街1號仁安大廈地下舖位,該物業地面建築面積約2000平方呎(未核實),意向月租約15萬港元,折合每平方呎價約75港元,物業具優越地理位置與實用空間,相信是經營特色餐飲或零售業務的理想選擇。 (BC)infocast ・ 19 小時前
《大行》星展降長汽(02333.HK)目標價19元 加快出海評級「買入」
星展發表研報指，長城汽車(02333.HK)正加快「出海」以提升增長動能，因預期中國國內汽車市場將於2026年放緩。該公司已規劃海外生產網絡，以支持銷售並改善投資回報。例如，其巴西工廠(產能5萬輛)計劃進軍拉丁美洲的墨西哥、阿根廷及智利，及利用泰國工廠(產能8萬輛)觸及東盟/亞洲市場。這亦應有助於部分緩解俄羅斯市場增長放緩的影響，因俄羅斯佔其汽車銷售業務約10%。這些設施將生產其哈弗系列(H6、H9等)、ORA及更多車型，以縮短交貨時間。 星展表示，長城汽車第三季度毛利率壓力(按年減1.3個百分點；按季度減1.6個百分點至17.2%)，主要因新車型廣告及推廣相關費用增加(部分與市場競爭相關)，及直銷通路網絡擴張。星展預期，擴張後的網絡所帶來更高銷售效率，有望令2026的產品毛利率水平維持在約19%的更穩定水平。因此，星展銀行預計，長城汽車2024至2026盈利年均複合成長率為10%，受營收增長率13.7%增長作為支撐。 星展降長城汽車目標價由23港元降至19港元，相當於預測明年市盈率10倍(原先為預測今年市盈率12倍)，維持「買入」評級。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: wwAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》美銀證券料寧德時代(03750.HK)第四季國內市場份額按季升 重申目標價605元
美銀證券研究報告指，行業數據顯示寧德時代(03750.HK)9月在中國的電池裝機量達35.5吉瓦時，按年增長46%。同期國內市場份額為42.2%，按年持平，按月微跌0.1個百分點。期內國際市場份額為35%，按年及按季分別跌2及1個百分點，排名全球第一。 寧德時代計劃11月產量為74.5吉瓦時，按年增長38%，按月增長1%。該行認為有關數據穩健，反映電動車與儲能電池需求持續強勁，並預期公司第四季的國內市場份額將按季提升，主要因以寧德為主要電池供應商的車款出貨量增長。 該行維持寧德時代「買入」評級，寧德時代H股目標價605港元，寧德時代A股(300750.SZ)目標價495元人民幣。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
《商品》OPEC秘書長料今年石油需求將增加每日130萬桶
石油輸出國組織(OPEC)秘書長阿爾-蓋斯(Haitham Al-Ghais)周一透露，預計2025年全球石油需求將增長每日130萬桶。 他在阿布達比舉行的ADIPEC能源會議上表示，OPEC一直持續且定期將石油批量回流市場以維持穩定。此聲明發表前一天，OPEC+周日的會議上同意將總石油產量每日增加13.7萬桶，增產步伐預計在今年12月至2026年3月期間穩定。 阿爾-蓋斯指出，該組織持續觀察到需求的良好跡象，並不預期會有重大意外。他強調，石油和天然氣的需求將持久存在；並指出，OPEC保留在必要時調整、暫停或逆轉產量決策的靈活性。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
華訊(00833.HK)完成戰略收購以強化研發能力與市場覆蓋
華訊(00833.HK))宣佈完成收購EME Limited51%已發行股本。此戰略舉措預計將提升集團之研發能力並助拓展其地理版圖。於收購完成後，EME Limited及其附屬（目標集團）將成為華訊間接非全資附屬公司，而目標集團的財務業績將併入集團的綜合財務報表。隨著集團正按其策略性擴張計劃在馬來西亞及越南開設新生產設施，若干現有生產活動將從集團位於中國的工廠搬遷至該等新生產設施。預期EME Limited的業務營運將創造額外生產訂單及商機，可有效運用集團現有中國工廠的剩餘產能。 華訊主席兼執行董事林賢奇表示，此項收購標誌著集團實現戰略增長計劃的關鍵一步。通過借助 EME Limited 的研發專長及已建立的客戶網絡，並提升自身的技術能力、加速創新並擴大市場版圖。他指，這些協同效應將強化集團在電子行業的競爭地位，並提升業務的整體穩定性及增長前景。(CW)infocast ・ 1 天前
比亞迪計劃2026年初在中東推出高端品牌「仰望」
比亞迪股份(01211.HK) 執行副總裁李柯在鄭州舉行的媒體活動上表示，公司計劃開始在全球範圍內推廣其超豪華品牌「仰望」，從2026年初由中東地區開始推廣。她表示，在中東首次亮相後，「仰望」將拓展到歐洲，隨後進軍美洲。(CW)infocast ・ 4 小時前
KLN獲Ego Pharmaceuticals委任為香港第四方物流策略夥伴
KLN(00636)宣佈，旗下醫藥物流公司KLN Pharma，獲澳洲護膚品牌Ego Pharmaceuticals委任為其在香港的第四方物流（4PL）服務供應商。根據協議，KLN Pharma將管理Ego Pharmaceuticals旗下各類護膚產品與藥品的整體供應鏈營運業務。 KLN Pharma將負責統籌Ego Pharmaceuticals於香港的配送網絡，包括零售門市、藥房、藥妝店及主要連鎖銷售渠道。KLN將利用其遵照生產質量管理規範（GMP）認證的設施、多溫層倉儲能力及專有庫存系統，確保從進貨物流、庫存管理至配送環節的產品完整性並遵循法規要求。此次合作涵蓋市場營銷物流支援，協助Ego Pharmaceuticals在競爭激烈的香港護膚及保健市場加速產品推出及推廣活動。 KLN 綜合物流總裁劉健培表示，很榮幸能與Ego Pharmaceuticals合作，這是一家體現科研卓越及持續創新的公司。公司的4PL模式具靈活彈性、滿足合規要求，並易於擴展規模，支持其香港的業務發展策略。Ego Pharmaceuticals環球供應鏈經理Ted Pitts表示，公司致力為亞洲消費者提供infocast ・ 3 小時前
Keeta宣布進軍巴西市場
美團宣布旗下外賣服務Keeta進軍巴西市場，並計劃5年內在巴西投入10億美元支持該項目的發展。據媒體報道，5月13日，巴西總統盧拉與美團創始人、CEO王興在北京舉行的「中國-巴西商業研討會」上會面，並見證簽署投資協議。 根據投資協議，Keeta進入巴西後，將在當地建設全國性即時配送網絡，為當地用戶帶來更優質的外賣服務。同時，Keeta將為當地合作夥伴提供綜合的服務、多樣化的營銷工具和數字化運營工具，支持當地餐飲商戶的業務增長。 王興表示，國際化是美團的長期發展戰略之一。在中國香港，Keeta已運營兩年，助力餐廳合作夥伴在平台上的銷售額翻了一番。Keeta自2024年9月在沙特阿拉伯上線，已覆蓋當地所有核心城市，用戶數和訂單量增長迅速，入駐商戶持續增加。現代電視 ・ 1 天前
深圳控股(00604)首3季合同銷售額升24%
深圳控股(00604.HK)公布，2025年前3季度，集團總合同銷售額約98.38億元人民幣(下同)，按年上升24%，而總合同銷售面積約42.82萬平方米，按年上升36.3%，每平方米平均售價約2.3萬元。單第3季度合同銷售額約30.25億元，合同銷售面積約12.87萬平方米。多個重點項目如深圳深業雲海灣、深業頤樾府和成都深業東樾府於第3季度順利交付。(ST)infocast ・ 1 天前
《經濟》美國10月標普全球製造業PMI升至52.5 略高於初值
標普全球(S&P Global)美國製造業採購經理人指數(PMI)在今年10月升至52.5，較9月的52上升，並略高於初步預估的52.2。 最新數據顯示製造業連續第三個月擴張，受到產量增長加快以及20個月來新訂單增幅最強的支持，受惠於市場需求改善及成功取得新合約。但出口連續第四個月下滑，且跌幅為自7月以來最大，反映出對包括加拿大、中國、歐洲及墨西哥等主要貿易夥伴的銷售疲軟。就業而言，增長仍然溫和，公司普遍表示生產設施仍有剩餘產能。 在價格方面，由於關稅影響，投入成本通脹按歷史標準仍偏高，促使企業大幅提高售價。最後，企業信心降至自4月以來的最低水平，公司對全球貿易環境及政策不確定性表達謹慎態度。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 8 小時前