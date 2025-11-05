前海瓏灣國際人才公寓正式啟用 打造國際人才"夢想棲息地"

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 11月4日，前海首個國際人才社區——瓏灣國際人才公寓在前海正式啟用。項目以"香港味、國際範、濱海風、現代化、未來感"為特色，標誌著前海在構建國際化人才服務體系、打造粵港澳大灣區高水準人才高地上的進程中，邁出了關鍵一步。





定義前海國際人才居住“新標準”



深圳市委組織部、前海管理局、南山區政府、寶安區政府及香港逸蘭酒店及服務式公寓管理公司，以及來自英國、美國、澳大利亞、保加利亞、中國香港、中國臺灣等國家和地區的60余位元人才代表出席，共同見證這一重要時刻。



前海是新時代改革開放的戰略平臺，更是國際人才創新創業的夢想舞臺。瓏灣國際人才公寓的啟用，是前海貫徹《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》、落實粵港澳大灣區高水準人才高地建設部署的重要實踐。當前，前海正探索與國際通行規則銜接的人才制度，著力推進人才管理機制改革、促進深港人才融合、建設國際人才創新發展示範區。瓏灣國際人才社區不僅是居住場所，更是促進交流、激發創新的服務平臺，是前海"引才、用才、留才"生態體系的關鍵一環。前海將以瓏灣國際人才公寓正式啟用為起點，彙聚全球創新資源，不斷拓展國際化人才服務的深度與廣度，著力構建"近者悅、遠者來"的一流人才發展生態。





半小時國際生活圈 建構“無憂安居”



瓏灣國際人才公寓由深圳市前海人才樂居有限公司開發建設，總建面15萬平方米，規劃1028套高端人才住房。專案由普里茲克獎得主福斯特建築事務所操刀設計，以"太空艙"為靈感，融合科技與未來感，裝配率超70%，獲評國家A級裝配式建築。



運營服務方面，專案引入香港逸蘭酒店及服務式公寓管理團隊，依託其在香港、上海、新加坡、墨爾本等國際城市的運營經驗，提供國際化、酒店式服務。逸蘭行政總裁Michael Hobson表示，將以國際標準結合本地智慧，為前海人才打造真正意義上的"家"。



社區每層均設空中共用空間，配齊國際品牌家私家電，提供布草、清潔、健身、網路等一站式服務。服務團隊提供中、英、粵三語支援，租賃與管理系統同步搭載中英文介面，實現與國際人才零障礙溝通，全面升級居住體驗。



瓏灣國際人才公寓地處前海桂灣核心區，緊鄰地鐵1號線鯉魚門站、5號線前海灣站，經夢海大道、桂灣二路可快速接駁深港跨境通道，高效串聯粵港澳大灣區"半小時生活圈"。



項目自帶1.2萬平方米商業配套，3公里內彙聚前海山姆旗艦店、萬象前海等商業地標，哈羅國際學校、國王學校等優質教育資源，及泰康國際醫院等醫療配套，構建"居住—商業—教育—醫療"一體化國際生活生態圈，全方位滿足高端人才多元需求。



為提升人才入住效率，公寓啟用當日同步啟動常態化配租機制，面向在前海註冊或實際經營的法人機構中的外籍人才、港澳臺人才、高級管理人才及高端專業人才開放申請。以"即時申請、受理、審核、選房、入住"的全流程高效服務，實現"拎包入住"，展現前海服務的速度與溫度。目前公寓率先開放T2棟544套服務式公寓，房型包含約75平方米的一房一廳、約88平方米的1+1房一廳和約150平方米的三房兩廳，每月租金為155.9元/平方米。



瓏灣國際人才社區不僅是物理居所，更是文化交融、思想碰撞的活力平臺。專案依託優質硬體，以設計、配置、運營、社群、治理、服務、配套等"七大亮點"創新運營，構建全方位國際人才生態。



"作為聚焦國際人才的高端服務型人才公寓，希望能為海外及港澳臺人才搭建便捷的交流平臺。"瓏灣運營專案負責人余繁光表示，未來，公寓將充分發揮前海國際人才配套載體的作用，以"橋樑"身份推動深圳、香港與外籍人士間的深度融合，為各類人才營造共生共融的高品質居住體驗。



首批瓏灣國際人才公寓住戶、在前海創業的香港青年蘇嘉熙對公寓環境讚不絕口，"入住後第一感受就是'超出預期'，窗外能俯瞰前海濱海景致，對比香港同品質公寓，這裡不僅居住空間更寬敞，租金性價比也更高，各項配套服務貼心周到。"蘇嘉熙說，未來會積極向身邊的香港朋友和同事推薦，希望更多香港人才來前海工作生活，共用發展機遇。



前海國際聯絡服務投資有限公司

前海國際聯絡服務投資有限公司是前海管理局在香港設立的窗口公司，負責前海「依托香港、服務內地、面向世界」的策略在港一線落地執行，主要負責前海在港的​​招商引才、政策推介、政務服務等。



