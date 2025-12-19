前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情

2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！

陸詩韻喺今個月29日迎來45歲，近日佢出席慶生飯局，並喺社交網站上載當晚嘅照片，並留言：「多謝『兩男四女』組 + 陸姐❤️❤️每年聖誕節，大家都忙着要飛和安排新一年工作嘅情況下，都必定特意找一日一起吃蛋糕🎂人越大，真正的友誼越長存，預祝大家新一年，平安喜樂，身體健康🙏🏻❤️」。喺其中一張照片中，陸詩韻與一名戴眼鏡嘅中年男士頭貼頭，及被男方攬膊頭嘅親密照片，不過就未有交代男方身份。

陸詩韻小紅書影片截圖

陸詩韻小紅書影片截圖

陸詩韻小紅書影片截圖

陸詩韻小紅書影片截圖

陸詩韻小紅書影片截圖

陸詩韻小紅書影片截圖

