前港姐冠軍劉倩婷現身政總開會與特首同場 擁多項殊榮去年獲政府頒授榮譽勳章

2009年香港小姐冠軍劉倩婷（Sandy）自從與堪輿學家李丞責結婚後便淡出幕前，主力照顧家庭及向慈善發展，更有不少公職在身及獲頒發多項殊榮。不時於IG分享近況的她最近出席在政府總部舉行的「二○二五年撲滅罪行聯席會議」，同場包括特首李家超、政務司司長陳國基等政界名人。

劉倩婷於IG寫道：

「Fight Crime Committee Conference

Proud HK being one of the safest City in the world. Continue to work hard on advising how to tackle fraud and drug crime.

撲滅罪行委員會早在政府總部舉行「二○二五年撲滅罪行聯席會議」，近400名與會者就香港治安相關議題及撲滅罪行策略交流意見。

聯席會議亦重點討論防騙滅罪和抗毒禁毒工作，回應市民當前關心的議題。特首李家超表示，面對科技發展日新月異、犯案手法層出不窮，要持續提升公眾的防罪意識。他期望滅罪會和分區滅罪會繼續協助政府推動防罪滅罪工作，為維持香港治安貢獻力量。

身兼滅罪會主席的政務司司長陳國基致辭時說，滅罪會和分區滅罪會自七十年代成立以來，一直都是政府的緊密夥伴及維持香港繁榮穩定的重要力量。他深信滅罪會和分區滅罪會會繼續擔當社區安全的參與者和守護者，並通過聯席會議集思廣益，凝聚共識，將有關工作做得更全面到位，建設香港成為更美好和安全的家園。

同時身為禁毒常務委員會會員，我亦跟大家分享青年對於抗毒推廣的重要性，大家時刻提醒及協助青少年遠離毒品，建立健康人生

感謝邀請參與是次撲滅罪行聯席會議。」

現年39歲的Sandy於2023年獲選為十大傑出青年，又於前年榮獲世界傑出華人青年獎、Prestige Women of Power 2024、大灣區傑出關愛女企業家獎 2024 ，以及去年榮獲政府頒授榮譽勳章，為歷史上首位香港小姐榮獲這個榮譽。她同時為四屆「慧姸雅集」執行委員會會長、撲滅罪行委員會成員、禁毒常務委員會委員、香港各界婦女聯合協進會名譽會長、小小漢語普及愛教育基金聯合創立人及主席、中華倫敦協會聯合創立人及主席。

去年獲政府頒授榮譽勳章