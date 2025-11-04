低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。
案件審結後，李明慧早前接受呂詩慧（呂校長）的YouTube頻道節目《夠薑子遊樂園》訪問，上周分開三集播出，李明慧大爆嫁入豪門21年以來，並不如外界以為那麼風光，反而飽受家暴及羞辱，更指自己和女兒曾一起被迫向一名男子跪地求饒。她稱為了保住一個男人的名譽面子，所以她也叫女兒屈服，但她表示自己做錯了。如今不再沉默，是為了保護一對龍鳳胎子女，尤其是女兒Ava，所以她不再忍受威嚇與暴力。李明慧透露有人以「不能出賣你所愛的人」為由，教導女兒「如果受到傷害，千祈千祈唔好報警，報咗警之後，我就會毀滅你一生」。李明慧又指「揼玻璃呀、揼書本呀、掃晒啲嘢落地下，其實呢個係常見嘅」，而她身體亦有出現瘀傷。
當媽媽李明慧的訪問播出後，Ava在社交平台發出千字文，稱要揭露真相， 指無罪釋放並不意味着清白，無罪推定是一種法律原則，而非事實，但無法抹去曾經發生的一切。Ava自揭過去一直如履薄冰，長期遭受言語及精神虐待，令她感到害怕及大受傷害，她憶述當母親被迫離家時，物品被丟入垃圾袋，地板上散落碎玻璃，而母親的頸上、手臂和肩膀上都有瘀青，Ava認為任何法律判決都無法抹去這些暴力的痕跡。
呂校長在頻道中播出題為「陳樹渠孫女受威脅」的預告片，內容引述了Ava提及如何遭受言語暴力對待。呂校長亦在社交平台上載了Ava委託其公開的兩則聲明摘要，影片提及「我個腦一片空洞」、「媽媽的頸部、膊頭手臂有瘀傷」、「我雙手在顫抖」等等，Ava身上戴着咪，相信已接受呂校長訪問。
