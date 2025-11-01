前港姐楊寶玲林穎嫺保養得宜相約在美國 曾歷三段婚姻終情定初戀男友

1987年港姐冠軍楊寶玲（Pauline）自從於1999年淡岀娛樂圈後便很少公開露面，她其後與第三任丈夫Gavin移民到美國，並不時與同屆港姐季軍林穎嫺（Wing）在當地相聚。林穎嫺在社交平台分享與楊寶玲的合照，二人均保養得宜，外貌及身型也不錯。

58歲的楊寶玲與57歲的林穎嫺多年來感情甚好，二人近日相約友人在拉斯維加斯聚餐，又在甄澤權的魔術師表演Banner下合照留念，節目十分豐富。林穎嫺在社交平台貼岀合照，並說：

「After many years later…💞唔好俾佢停…停不了的愛💞友誼永固❣️still together…and keep it going…and going…」

曾經歷三段婚姻的楊寶玲於2015年在舊同學聚會上重遇初戀情人Gavin，二人復合3個月後結婚，如今一家五口過得愉快。