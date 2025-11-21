前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身

現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。

胡家惠喺社交網站上載一張單人側身照片，並寫下：「Call me Ms WU, I became a SINGLE mom again …各位親愛的朋友們，在此宣佈我又回復單身。過去六年的美好生活要完結了… 他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想 ， 雖然事出非常突然， 但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。今次再一次離婚，情緒雖然非常低落，痛哭了幾場，但並沒有令到我的躁鬱症發作，因為這次我懂得與我最親的人分享我的感受，感謝你們的陪伴。請放心，餘下的旅程我將會和兩個女兒一起探索，期待展開美好的人生下一頁。#nextchapterwillbegin #singlemom」。

廣告 廣告

離婚消息出街後，唔少網民紛紛留言鼓勵，例如「繼續美麗而堅強」、「無論係咩狀態下的你，都係我最靚，最優秀的Cathy Wu! Please know that I'm always there」、「探索美好的下一頁」、「加油 願主的愛充滿妳更多，給妳能力，祝福妳的家」、「Hug hug 好好活出你獨有的人生」及「人生道路上，總有人上車，總有人下車。唯獨自己的父母和兒女是一生不離不棄，加油啊！support u my dear!」等等。

胡家惠

胡家惠

《2002香港小姐競選準決賽》截圖

胡家惠

胡家惠

胡家惠

胡家惠

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！