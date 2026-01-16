前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護

現年43歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過去年年尾佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。踏入2026年，原來佢已經火速有新戀情，仲不時喺社交網站放閃，真係恭喜晒呀！

廣告 廣告

有新戀情嘅胡家惠似乎心情好靚，近日係社交網站上載一張依偎喺男士強壯臂彎嘅照片，並寫上：「珍惜🩵你的人，你甚麼也不用做，他也會好好保護你…#謝謝你20年來的守護 #從好朋友開始原來是這樣的 #霸氣總裁的臂彎 💪🏻」，暗示新朋友係認識多年嘅朋友，繼而發展成情侶。之後佢又想再多張喺上海旅行時「男友視角」嘅靚照，照片中嘅佢笑容燦爛。喺噚日更喺限時動態首次公開與男友嘅合照，成功走出離婚陰霾，獲得唔少網民祝福。

胡家惠

胡家惠

胡家惠

胡家惠

胡家惠

《2002香港小姐競選準決賽》截圖

胡家惠

胡家惠

胡家惠

胡家惠

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！