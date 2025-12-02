前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當

梁裕恆

大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。

梁裕恆喺Threads出PO，寫上：「還記得出動牛頭角大火的時候，收到已分手4年女朋友的的一個訊息『小心！』真的很感動 ！願你現在幸福快樂，過得安好！前日去到現在聽到測試 BA既聲音，好有feel！想當初真係好熱血，每次出車都好興奮，好有使命感！開心人生能參與過這工作！感謝師兄弟，同僚仍然在付出！出入平安！」佢嘅言論被網民炮轟，指抽災難水及用「每次出車都好興奮」係極度不恰當等等。

廣告 廣告

佢喺事隔一日後發道歉聲明，除咗回應網民指控之外，佢亦作出鄭重道歉。另外，佢同時拍咗一條大約三分鐘嘅片段，表示早前嘅PO如果引起人誤會或不好受，佢喺度道歉。而佢亦表示自己冇諗過抽災難水及抽前女友水。

近年梁裕恆已轉行做保險，有網民質疑佢藉此火災sell保險，不過佢就否認並話自己亦有去送物資，及自己係帖文中冇提及任何保險。佢喺片尾再次道歉，不過之後佢又將道歉PO刪除。

梁裕恆Facebook

梁裕恆Threads

梁裕恆Threads

梁裕恆Threads

梁裕恆Threads

梁裕恆Threads

梁裕恆Threads

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！