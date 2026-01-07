前男友爆私密照致離婚 女教師提告索償遭駁回

【on.cc東網專訊】廣西壯族自治區一名已婚糼稚園女教師與人夫出軌，被前男友和出軌對象的元配發私密照詆毀，最終女教師與丈夫離婚。之後，女教師起訴前男友和出軌對象的妻子破壞其婚姻，並向二人索償。法院近日裁定兩名被告刪除照片，但駁回女教師索償的訴求。

根據判決書內容，案中原告周女2019年於林某某和妻子黃某開設的幼稚園任教，翌年開始周女與林某某發展婚外情。周女指控，2023年其男友張某在她家中安裝攝錄鏡頭，並於分手後仍保存她的私密影像。2024年，黃某從張某處取得周女未穿衣服的照片，之後將照片發給周女的丈夫，並詆毀她。周女認為，張某、黃某將其私密照片傳播給他人，導致其名譽受損，要求兩人賠償2萬元（約2.24萬港元）精神損失。

廣告 廣告

廣西欽州市靈山縣法院認為，張某未經周女士同意存儲並發送私隱照片，侵犯其隱私權，因此支持周女要求刪除照片及影片的請求。但由於周女與黃某的丈夫存在不正當男女關係，且沒有證據證明其婚姻破裂是由於被告的行為導致，故駁回了她要求公開道歉和賠償的請求。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】