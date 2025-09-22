前男警向未成年兒子播色情片、逼自慰罪成上訴失敗 再向終院申上訴許可

前男警被指 2016 至 2018 年，向 12 歲兒子播放色情影片及強逼他自慰，由陪審團裁定各兩項「向 16 歲以下兒童作出猥褻行為」、「煽惑 16 歲以下兒童作嚴重猥褻行為」罪成，判監 4 年。他不服定罪申請上訴許可，上訴庭今年 6 月駁回申請、維持定罪。



終審法院網頁顯示，他已提出終極上訴許可申請，暫未排期聆訊。

被告就本案被判囚 4 年

申請人 F.S.L. （判刑時 48 歲）被控 4 項「向 16 歲以下兒童作出猥褻行為罪」、3 項「煽惑 16 歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪」，以及 3 項交替控罪「殘暴對待兒童罪」。

2022 年 9 月，9 人陪審團經審訊後，以 7 比 2 裁定被告猥褻等 4 罪罪成，相關控罪指男童 X 自小五起，被告在客廳播放色情影片，邀請 X 一同觀看。被告曾在 X 面前自慰及邀請 X 自慰。當他拒絕，被告以藤條威嚇。被告被判囚 4 年。

上訴庭駁回上訴許可申請

被告不服定罪，向上訴庭申請上訴許可，提出控方需證明被告作出涉案的行為，是為了滿足其性慾、獲取性快感；又指在原審階段，被告曾提到男童 X 患有隱藏式陰莖，故指當時被告的行為，可能是「教佢搲痕」，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，定罪不穩妥。

上訴庭今年 6 月駁回申請。判詞指，上訴庭同意性滿足是控罪的必要元素，亦認同原審此部分的引導出錯。但陪審團在衡量涉案行為是否屬嚴重猥褻時，仍有考慮被告是否旨在獲得性滿足，加上被告沒有作供，辯方在盤問中亦沒有帶出進行性教育等其他意圖，因此獲得性滿足是唯一合理的推論。

就辯方辯稱，被告因為事主下體有症狀而教他抓癢，上訴庭認為，「常識告訴我們」被告播放色情錄影與抓癢無關，而是與自瀆絕對有關，因此辯方的辯稱無法成立。原審法官亦有引導陪審團，判斷能否肯定被告並非教事主抓癢，而是邀請他一同自瀆，引導「沒有留下誤會的空間」。

上訴庭相信，假設陪審團獲正確引導，以考慮獲取性滿足是必要的控罪元素，也必然裁定被告有罪，因此一併駁回上訴許可及上訴申請，維持原有定罪。

被告另涉兩案罪成判囚

2020 年被警隊革職

被告另涉兩案，包括訛稱其兒子「肝生蟲」及「蟲上腦」，需錢買藥及接受手術等，又以各種藉口騙女網友及女友，兼隱瞞有逾 340 萬元未償還貸款而獲警察儲蓄互助社批貸款。 他承認 24 項欺詐罪及 1 項盜竊罪，判囚 24 個月。（見另稿）

被告亦涉於 2020 年一同與女友虐待她的 5 歲女兒，包括以熱水淋她，直至兩個月後社工上門探訪時發現受傷揭發，女童其後送院，證右半身大範圍燒傷、長水泡及感染金黃葡萄球菌。報告指，女童事後患創傷後遺症及留疤，明顯影響外觀。他承認作為「傷人 17」交替控罪的虐兒罪，判監 28 個月。（見另稿）

綜合兩案案情，被告於 1998 年入職警隊，2019 年 9 月起缺勤、擅離職守 21 日，被警隊視為「棄職」，2020 年 5 月被警隊革職。

案件編號：FAMC34/2025（CACC174/2022、HCCC251/2021）