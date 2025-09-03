【Now新聞台】前社民連副主席余煒彬涉未經准許展示橫額，罪名不成立。

余煒彬聽取裁決後離開東區裁判法院。案情指他在2022年9月11日於銅鑼灣記利佐治街，未經准許下展示印有梁國雄及岑子杰等人的橫額。

裁判官林子康指，案發地方是行人專用區，當時不算相當擠迫，掛完橫額擺街站，也不會令行人無法行走；被告在露天位置掛上1米乘2.5米橫額，亦不算相當顯眼，由打開橫額到收起，全程不足40分鐘，時間相對地短，對行人及車輛影響有限，認為被告是合理行使遊行示威集會的憲法權利，裁定他罪名不成立，余煒彬可取回被充公的橫額等證物。

