前空姐誤稱任達華為「楊」先生 大讚華哥沒架子獲調皮回應：我今天姓楊！

不少明星乘搭飛機時都會被空中服務員認出，近日有曾為前空姐的網民自爆曾認不出任達華，且誤以為對方是「楊」先生。雖然她認錯人，卻大讚任達華不但沒有不滿，更表現出調皮的一面。

任達華獲讚沒有架子

網民「月影紗 文字排演場」於FB透露以前任職空姐時的經歷，

「臉盲無藥醫

以前當空服員時，我有個不大不小的致命傷，就是『臉盲』。

並不是我不記得客人的長相或資料，而是負責登機引導時，我通常認不出名人。

一次，一位一看就是很帥、很貴氣的男客人，蹦蹦跳跳第一個登機。

我接過他的登記證，姓氏英文拼音Yam……

：請問是『楊』先生嗎？

他的眼睛是會說話的那種，先是一愣，後來充滿調皮！

：對！我姓楊，我今天姓楊！

啦啦啦地一路歡呼動作敏捷爬樓梯到747頭等艙，找到1k快樂坐下！

人家是任達華好嗎！！🫣

其實也不能完全怪我，明星們的臉蛋與骨架，比鏡頭上的更纖細！像任先生，他鏡頭上身材健美陽光，但現場目視屬於纖細精壯，並沒有壓迫感，而且氣質極佳。

身為第一線的服務員，我們又比一般人突破社交距離，以貼身褓姆的角度服務他們，視覺上完全不一樣。

任先生是個開朗親切的好人，當下沒有讓我難堪，還開朗化解~真的很感謝他！每次回想起來，都深深感謝他的大量✨✨✨」

任達華