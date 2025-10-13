前米芝蓮二星主廚創業開店 燒鵝「即燒即賣」 歷市道低潮 外賣平台助生意爆升

灣仔「天龍燒鵝」老闆成哥曾任米芝蓮二星中餐廳燒味部前主廚，於兩年多前自立門戶。

灣仔「天龍燒鵝」的數百呎舖位內，由工場燒鵝到斬料，老闆成哥總是親力親為。這位米芝蓮二星中餐廳燒味部前主廚，做燒味逾 20 年，兩年多前首試創業開餐廳。不過，他的創業路亦非一帆風順，曾受北上消費熱潮影響，營業額一度低至日賺 7,000 元，後來因加入外賣平台 Keeta，營業額激增五成。成哥指，Keeta 車手人數多令外送速度快，保持到食物質素之餘，Keeta 更會為餐廳度身訂造不同優惠吸引食客，「佢哋會幫你分憂，變咗唔係一個工具，好似有人幫你諗辦法」。

成哥堅持「即燒即賣」，店中更設有工場自設燒爐。

「天龍燒鵝」主打皮香肉嫩、爆汁脆皮燒鵝，成哥為堅持「即燒即賣」，店中更設有工場自設燒爐，全日無間斷燒製乳豬、燒鵝。食客品嘗到新鮮出爐的靚燒味，全靠成哥逾 20 年在燒味界打滾而煉成一身好武功。

「天龍燒鵝」主打皮香肉嫩、爆汁脆皮燒鵝。

15 歲入行做燒味：以前越辛苦越開心

成哥首次踏足燒味部門時只有 15 歲，「以前讀到中三，唔讀書就要出嚟搵嘢做」。他經人介紹，加入一間港式快餐店燒味部做學徒，月薪雖然只有 5,800 元，卻成為建立人生志向的基石，「嗰時做嘢好辛苦，但唔知點解又好開心，同而家出嚟搵飲食業唔同，以前越辛苦越開心，我哋做嘢好似鬥快咁，『打荷』（排菜）嗰個又要快過斬料嗰個，斬料嗰個又要『認屎認屁』，咁樣變咗有話題又開心啲」。

手足之情令他開始對燒味產生興趣，「你做每樣嘢都係，如果有興趣你自己就會研究，諗下點樣做得好啲，如果有客人讚你嘅時候，你又會有種滿足感。每一行都係，人哋方法好過我嘅方法，我就要學，不斷去改變做嘢嘅方式」。他於是集百家之大成，從快餐店縱橫至大酒樓，燒味工場助理、燒味師傅統統做齊，「洗鉤、洗爐、煲飯、洗地，師傅燒完豬嗰啲叉又畀晒我哋」，同時在旁慢慢偷師，掌握燒豬、燒鵝的溫度和手藝。

成哥年僅 15 歲入行，加入港式快餐店燒味部，至今做燒味已逾 20 年。

學會重視食物溫度

成哥對燒味的熱誠，令他在 2011 年加入位於香港麗思卡爾頓酒店的米芝蓮二星餐廳「天龍軒」的燒味部，及後晉升為部門主管。工作 8 年期間讓他大開眼界，「越高檔嘅嘢，越多人手去做細緻嘅嘢，但你未做過又唔知」。在酒店工作時，大廚們必須翻熱叉燒，再以火槍燒一燒、加糖後才可以切開，連碟子都要長時間放在熱櫃內；成哥指，當時連醬汁都非常講究，「醬都重新煮過，要煮稠少少，再去畫個碟」，令他領悟到，溫度是每道菜的靈魂。

「我自己嘅宗旨就係新鮮，所有食物都係，即煮就最好，廚房都係即炒就最好食，熱辣辣、夠鑊氣，就算嗰碟食物唔鹹唔淡、唔甜唔苦都會好食，因為佢夠熱」。

成哥每次燒鵝後均會監工，並以火槍將油燒得更勻循美味。

入靚貨佔四成成本

三年前，成哥與以往夥拍的師傅途經現時「天龍燒鵝」灣仔軒尼詩道的舖位，發現上手同樣經營燒味店的租客正尋找人頂手。兩人認為店舖位置不俗，「飯市我計過數，如果做好啲都有萬零蚊，都會夠交租」。

他認為，要維持好生意需靠口碑，而食物質素正是口碑的重要一環，「如果你啲貨唔靚，人哋嚟買完，下一次咪唔嚟囉，你越做越差，咁到時要賴邊個呢？唔通賴隻雞、賴隻鵝咩？」因此，成哥目前非常注重來貨的質素，為入靚貨他目前需多付每斤 2 元，「我見到啲鵝唔得、細隻，我會退返畀佢，因為細鵝無咁嘅油，燒出嚟就無咁『勻循』，而且唔夠肉斬成細肉，無賣相就無人買，所以我覺得都值得嘅」。

成哥為入靚貨，目前入貨成本佔餐廳每月使費達四成。

外賣訂單曾一日賺逾 2 萬元

不過，租金、伙計薪金加上來貨價貴，令成哥經營的成本增加。他指，現時餐廳每月入貨費佔四成，扣除人工和租金，每月利潤僅餘不足兩成。目前舖位月租約 10 多萬，成哥認為，小店面積有限，只有30多個座位，如只依賴堂食難以生存，外賣平台成為拯救生意的出路，「有時你有得做好過無得做，始終有利潤」。

餐廳現時只有30多個座位，成哥指，灣仔區舖租逾 10 萬元，只依靠堂食難以生存。

美團旗下外送平台 Keeta 兩年前攻港，成哥馬上加入，利潤增長不少。他指，早前受港人北上消費風潮影響，周末的營業額曾低至每日僅賺 7,000 元；加入 Keeta 後，單是該平台的訂單曾一日突破 2 萬元。成哥續指，Keeta 的好處是車手人數充足，「因為（自己）送外賣太嘥時間，請一個人最少都 80 蚊一個鐘，我叫佢送一個（訂單）、送半個鐘，人工都無咗 40 蚊，咁我送畀佢做咩呢？外賣平台真係搵個人去送，調返轉你自己搵人送都係錢嚟」。

「天龍燒鵝」早於兩年前加入外送平台 Keeta，令營業額增長五成。

30分鐘內送到 保存食物溫度

成哥認為，由於車手人數多、外送速度快，令食物溫度得以保存，「佢（Keeta）可能多單，車手好多時都係夾兩、三單去送，所以佢哋速度會好快」。目前 Keeta 每張訂單配送時間為 30 分鐘內。

加入 Keeta 兩年，成哥形容平台如自己的「生意夥伴」。Keeta 不時會為餐廳設計優惠套餐，如「天龍燒鵝」在平台上獨有的二人餐，包括一個叉燒飯做例牌菜，客人可根據喜好搭配其他燒味，配上油菜、湯，大受食客歡迎，「佢（Keeta）會諗呢啲嘢幫你做營銷，因為佢哋做得多餐廳，知道餐廳嘅工作，會更清楚咁做，因為我做燒味又唔識」。

外賣平台助餐廳分析經營數據 成哥：相輔相乘

為提升訂單量，Keeta 更為成哥設計一個 Q 版卡通嘜頭放在外賣界面，並在餐廳名加上「網紅成哥創辦人打造高質燒味」，讓餐廳在平台上更為「吸睛」，「佢哋會幫你分憂，變咗唔係一個工具，好似有人幫你諗辦法」。成哥續指，Keeta提供的數據及商戶管理系統有一定幫助，通過瀏覽用戶評論、分析消費者行為，他從中了解受歡迎的菜式，改良套餐定位等有助進一步提升業績。「餐飲行業與外賣企業係相輔相乘嘅合作。」