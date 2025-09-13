前線醫生做科研「出文」 研究指或助降低病人死亡率 建議增撥資源予非大學教學醫院

相關研究是本港首次全面審視前線醫生的科研貢獻（ Getty Images ）

公眾或者會以為，香港的醫學研究都集中在兩間大學醫學院，及其相連繫的教學醫院。其實在非教學醫院的公院醫院內，也有不少醫生在日常醫務工作外，再花心力參與研究。一項由廣華醫院臨床研究中心主導的研究，更發現臨床醫生若積極參與科研，病人的死亡率和再入院的情況也可能有所改善。

研究由廣華醫院臨床研究中心主導（Getty Images）

非教學醫院醫生 佔三分一論文發布

研究覆蓋 2016 至 2021 年間，由香港非大學公立醫院臨床醫護人員發表的原創性臨床研究，是本港首次全面審視前線醫生的科研貢獻。結果發現，在這段時間內共錄得 3142 篇研究論文，其中 29.3%，即 921 篇由非教學醫院醫療專業人員主導，分布於 17 個專科。當中以臨床腫瘤科最為活躍，其次是骨科、婦產科及內科。

研究團隊指出，即使沒有教學醫院的背景，仍有超過一成臨床醫生以主要研究員身份參與，顯示前線醫護在科研上有一定承擔。

團隊建議擴大非教學醫院資助，以造福更多病人（Getty Images）

科研影響力與病人死亡率有關

研究亦提到，這些論文的「領域標準化引用率」均高於國際平均，部分專科如麻醉科、眼科、耳鼻喉科及放射科，更在相對引用率上領先，顯示研究成果獲國際認同。雖然論文多發表於影響因子較低的期刊，但在臨床專業領域內仍具影響力，能夠推動實際醫療進步。

研究團隊將科研數據與醫院臨床結果對照後，發現醫生科研的影響力越高，其所在醫院的病人死亡率及 30 日內再入院率越低。在歐美醫學界，也有所謂「trial effect」的說法，即是若醫院積極參與臨床研究，亦會更願意了解和應用最新的臨床指引等，最終可讓病人受益。

建議增撥研究資源

團隊亦指出，非教學醫院近半的研究，屬於病例報告或回顧性研究，而這類研究，往往是年輕醫生的投身醫學研究的理想選擇，可以為將來再做其他深入或大型研究提供訓練基礎。

團隊指，現時大部分科研資源集中於教學醫院，非教學醫院在研究經費、行政支援及培訓等方面仍然不足。團隊建議設立專責研究管理部門、簡化審批程序及擴大資助，指若能提升前線醫生的科研表現，最終將造福更多病人。