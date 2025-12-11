前美軍情報官：川普知曉外星混種藏身人群

▲美國前情報官員葛魯希（David Grusch），近日在接受外媒訪問時，聲稱美國政府一直隱瞞不明飛行物、外星混種生命存在的資訊，現任總統川普都知情。（圖／翻攝自每日郵報）

[NOWnews今日新聞] 美國1名曾任情報官員的退役空軍少校葛魯希（David Grusch），近日在接受外媒訪問時，聲稱美國政府一直隱瞞不明飛行物、外星混種生命存在於人類之中的資訊，而現任總統川普（Donald Trump）也「全面了解」相關訊息。

根據《每日郵報》報導，葛魯希是「不明空中現象專案小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force，前身為「先進航空航天威脅識別計劃」）的現任顧問，曾在空軍服役14年，並於美國國家偵察局（NRO）擔任情報官員，該機構負責為五角大樓建造、發射監視衛星。他近日告訴《福斯新聞》，美國軍方不僅回收過不明飛行物和外星人遺體，他本人還親自查看過報告、數據，甚至非人類遺骸的照片，甚至驚爆川普在第一任期內，就已聽取多個外星種族存在、其中一個種族已經與人類進行繁殖的情報。

報導提到，到目前為止，白宮歷屆政府、美國軍方甚至美國航太總署（NASA），都不承認人類曾與外星生命接觸，或有從墜毀的UFO回收外星技術；然而，幾十年來，陸續都有平民、科學家和軍方人員聲稱，曾見過或接觸過地外生命，儘管缺乏足夠的實證，但葛魯希強調，本屆政府成員對這些都心知肚明，包含川普本人。

葛魯希還聲稱，他和其他一些人，都曾因印證外星生命存在而受到恐嚇威脅，但沒有透露是誰試圖掩蓋真相。

美國密蘇里州國會議員伯利森（Eric Burlison）也曾呼應葛魯希的爆料，透露至少已有4個外星物種被人類知曉，包含一個與北歐人外表高度相似的物種，擁有白皙的皮膚、金色的頭髮。不過，對於如何分辨某人是否是外星混血兒，葛魯希並沒有給出答案，只強調這些「混種人」確實存在並生活在地球上。

不少外星迷對於葛魯希的爆料感到興奮，但也有許多人嗤之以鼻，紛紛打下：「想從毫無透明度的川普政府那裡得到任何消息，祝你好運」、「等他（川普）把愛潑斯坦檔案都處理完，才會告訴我們關於UAP的事」、「請問所謂的報告是以蠟筆畫呈現嗎」、「讓我們再來看看一些，從20英里外拍攝的、非常模糊的照片吧」。

