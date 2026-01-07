前職業電競選手翔未來體制正式公佈，由ARIELLA株式會社擔任個人事務所進行經紀管理

「ARIELLA株式會社」宣布將以「個人事務所」形式營運，以便在長期支援前職業電競選手翔持續發展其活動。

關於肖像權、著作權、內容二次使用等相關處理準則，據悉將於近日公布。

原職業電競選手翔未來體制之公告

2026年1月1日(四)ARIELLA株式會社更新了官方X帳號X(@ARIELLA_CoLtd)。

前職業電競選手翔(@Kakeru_FGC)於2025年4月以選手身分活動期間，宣布成立以稅務規劃及穩定活動基礎為目的之法人組織。

今後將以「個人事務所」的形式運作，在最大限度顧及翔先生健康狀況的前提下，持續提供長期活動支援。

此外，據悉關於肖像權、著作權、內容二次使用等相關處理規範，將於近日公布新指引，敬請靜候後續消息。

翔已於2025年底末退出ZETA DIVISION・STREET FIGHTER部門，以專注於身體康復。

在眾多玩家和粉絲的惋惜聲中，結束了作為職業選手的生涯。

新年剛到便傳來佳音，真是令人高興呢。

期待該選手今後的活躍，讓我們靜候後續消息吧！