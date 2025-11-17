前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判

前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。



鄺周一（17 日）在沙田裁判法院承認一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。署理主任裁判官鄭紀航先為鄺索取社會服務令及感化報告，將案件押後至 12 月 1 日判刑，並指不排除會即時監禁，期間鄺以原有條件保釋。

《法庭線》經社交平台私訊向 K Kwong 專頁查詢對案件的回應，對方覆稱「等多 2 星期」。

案情：警誡下指「唔知咩情況影低」

案情指，當日中午，鄺與事主在大圍站乘搭上行扶手電梯到 3 號月台，鄺站在事主一級以下，站在事主右手旁，期間手持手機、鏡頭對向事主裙底拍攝。

案情續指，事主揭發事件，問鄺是否正在拍攝，鄺變得緊張並打算離開，及後被其他人截停。鄺被捕後在警誡下指，手機內的資料，是「唔知咩情況影低」。警方則在其手機找出 10 秒的涉案片段，而事主則認出自己。

官先索社服令、感化報告

鄺承認案情及控罪，控方申請將鄺的手機充公，獲署理主任裁判官鄭紀航批准。辯方求情指，被告初犯、背景良好。官則指，會先索取社會服務令報告、感化報告，將案件押後至 12 月 1 日判刑，並提醒鄺，不排除會判處即時監禁。

被指於大圍站扶手電梯偷拍

被告鄺士山（ 66 歲，報稱退休人士），被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。

控罪指，被告於 2024 年 2 月 14日，在香港新界大圍村南道港鐵大圍站 17 號扶手電梯拍攝 X 的私密部位，而拍攝情況是若非遭攝取，該部位本來不是可讓人看到的，及他為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否得到 X 同意。

